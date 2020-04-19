Trabzonspor Caleb Ekuban'ın bedelini belirledi: 10 milyon Euro...
Trabzonspor yıldız golcüsü Caleb Ekuban için İskoçya’nın iki dev ekibi Celtic ile Rangers kıyasıya yarışa girmiş durumda. Bordo mavili yönetim Ekuban için 10 milyon Euro isteyecek.
Bordo-Mavililer'in sezon başında 1 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanıp Leeds'ten renklerine bağladı Caleb Ekuban, Avrupa kulüplerinin radarında. Özellikle İskoçya'nın iki dev ekibi Celtic ile Rangers kıyasıya yarışa girmiş durumda. The Sun'ın İskoçya edisyonunda çıkan habere göre, hem Celtic hem de Rangers menacerler vasıtasıyla temaslara başladı. Ancak Trabzonspor'un bonservis bedeli olarak 8.7 milyon Pound yani 10 milyon Euro istediği belirtildi. 10 milyon Euro'luk (75 milyon TL) bu beklentinin her iki kulübü de zorlayacağı ve indirim isteyecekleri vurgulandı.
BAŞKA İSTEYENLER DE VAR
Lazio ve Brighton'la da adı anılan Ekuban, bu sezon sakatlık problemi yaşamasına rağmen 25 resmi maça çıktı. 8 gol atıp 6 asistlik performans gösterdi. 26 yaşındaki Ganalı forvetin, Bordo- Mavililer ile 2022'ye kadar kontratı bulunuyor. Yusuf Yazıcı'da akılcı bir politika uygulayıp oyuncusunu 17.5 milyon Euro'ya Lille'e satan Trabzonspor, artık hiçbir futbolcusunu kolay kolay bırakmayacak.
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