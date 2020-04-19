Galatasaray'da rota belli oldu: Onyekuru olmazsa Bruma
Galatasaray'da yaz transfer dönemi için hazırlıklar devam ediyor. Terim'in istediği bölgelere takviyeler için yönetim tüm imkanlarını seferber edecek. Sarı kırmızılıların yeniden kiralamak istediği Onyekuru için, kulübü Monaco 15 milyon Euro bonservis bedeli istiyor. Anlaşma olmazsa, Galatasaray sezon bir başka eski oyuncusu Bruma’yı kiralamaya çalışacak.
Geçtiğimiz sezon performansıyla kazanılan kupalarda büyük rol oynayan, sezon başındaki tüm girişimlere rağmen Monaco'ya kaptırılan Henry Onyekuru, devre arasında yarım sezonluğuna tekrar kiralanmıştı. Takıma katılır katılmaz hızıyla farkını hissettiren Nijeryalı futbolcunun, gelecek sezon da yoluna Galatasaray'da devam etmesi isteniyor. Sarı-Kırmızılılar, 22 yaşındaki oyuncuyu 1 sezon daha kiralamak için düğmeye bastı, ancak Monaco bu formüle kesinlikle sıcak bakmıyor. Fransız kulübü, her ne kadar Onyekuru'yu gözden çıkarmış olsa da bonservisiyle birlikte vermek istiyor. Belirlenen rakam da sezon başında Everton'a ödedikleri 15 milyon Euro.
PSV'DE ARADIĞINI BULAMADI
Galatasaray'ın bu parayı ödeme şansı bulunmadığından, Sarı-Kırmızılılar'ı yine zorlu bir süreç bekliyor. Ancak sezon başındaki hataya düşmek istemedikleri için, alternatif bir yıldız daha belirlediler. O da, yine daha önce Galatasaray forması giyen ve kulübe 15 milyon Euro kazandırarak Leipzig'e transfer olan Bruma... Portekizli futbolcu da sezon başında PSV'ye transfer oldu ve Hollanda'da aradığını bulamadı. Sarı- Kırmızılılar, Onyekuru transferinin gerçekleşmemesi halinde, PSV'de gözden çıkarılan 25 yaşındaki kanat oyuncusunu kiralamayı planlıyor.
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