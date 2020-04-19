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Kylian Mbappe'ye büyük şok! 40 milyon Euro'ya düşecek

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Giriş Tarihi: 19.04.2020
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MBAPPE'YE BÜYÜK ŞOK! 40 MİLYON EURO'YA DÜŞECEK

Dünyanın en pahalı transferlerinden biri olan Fransız genç yıldız 'ye büyük şok. 'nda görev yapan Alman-Fransız siyasetçi Daniel Cohn-Bendit, corona virüs salgınının yarattığı kriz nedeniyle 'nin yıldızı Kylian Mbappe'nin bonservis bedelinin artık 40 milyon Euro seviyelerine düşeceğini belirtti.

Avrupa genelinde corona virüs salgınının etkileri ağır şekilde hissedilirken bunun ekonomik yansımalarına ilişkin siyasetçi Daniel Cohn-Bendit'ten flaş bir yorum geldi.

'nda görev yapan Alman-Fransız siyasetçi, futbola yönelik muhtemel yansımayı flaş bir örnek ile açıkladı.

Cohn-Bendit, Liverpool ve 'in transfer listesindeki Fransız yıldız 'nin bonservis bedelinin değişime uğrayabileceğini belirtti.

Fransız gazetesi Ouest France'a yazdığı yazıda Cohn-Bendit, "Corona virüs krizi bittikten sonra Mbappe'nin bonservisi 200 yerine 35-40 milyon Euro'dan fazla olmayacak" gibi dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Sporda maddi anlamda ciddi değişimlerin yaşanacağını aktaran Fransız siyasetçi, "Bu kriz, profesyonel sporlardaki mantıksızlıkları temizleyecek. Sanki bir nükleer saldırı olmuş gibi her şey yeniden inşa edilmeli. Fiili düzenleme ile maaş sınırını daha da ileriye götürmek gerekecek. Sadece oyuncu maaşları değil, yayın ve reklam gelirleri de yeniden yapılandırılmalı. Futbolda fahiş fiyatlara iş yapan reklam sistemini kırmalıyız" ifadelerini kullandı.

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