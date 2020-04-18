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Ozan Tufan'ın Premier Lig hayaline Sörloth engeli

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Giriş Tarihi: 18.04.2020
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OZAN TUFAN'IN PREMİER LİG HAYALİNE SÖRLOTH ENGELİ

'in güçlü takımlarından 'nin milli futbolcusu 'ın ekiplerinden 'a transferine 'un golcüsü 'un engel olduğu ortaya çıktı.

'de forma giyen milli futbolcu 'ın takımlarından 'a transferine 'un golcüsü 'un engel olduğu ortaya çıktı. Tufan'ın İngiliz ekibinin gündemine geldiği dönem, deneyimli forvet Sakho'nun ayağı kırılınca, Palace'ın orta saha transferini rafa kaldırıp gol bölgesine Sörloth'u aldığı ifade edildi.

Roma forması giyen ve Fenerbahçeli Ozan Tufan'ın menajeri Utku Cenikli çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları:

Ozan Tufan Fenerbahçe'de 443 gün kadro dışı kaldı. Normalde böyle bir oyuncunun hayatı biterdi. Alanya'da takımla ve hocasıyla iyi motive oldu. Ozan'ın da hatası oldu, ona da haksızlıklar yapıldı. Ama herkes gördü ki Ozan değerli ve özel bir oyuncu.
İyi bir teklif bol sıfırlı ücretle olmaz. Kulüp ve lig de önemli.
Fenerbahçe satılsın derse Ozan Avrupa'ya gider.
Bir dönem Crystal Palace'a oluyordu. Ancak o dönem Sakho'nun ayağı kırılınca kulüp tek transfer hakkını hücum bölgesine kullandı ve Sörloth'us aldılar.
31 Mayıs'ta sözleşmesi biten oyuncu 1 Haziran'da oynamak istemiyorum diyemez. Burada mücbir sebepler var. Kötü senaryo liglerin oynanmaması olur.
'de hiçbir oyuncuma resmi indirim talebi gelmedi.
Ülkemizde futbol ekonomisinin revize edilmesi lazım. Futbolcu aç gözlü insan değildir.

BENİM İLK OYUNCUM
Ozan benim için özel. Çünkü mesleğe onunla başladım. Fenerbahçe'ye bomba gibi döndü.

Sabah

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