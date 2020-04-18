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Galatasaray'da Seri'nin yerine Pedro Gonçalves geliyor!

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Giriş Tarihi: 18.04.2020
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SERİ'NİN YERİNE O GELİYOR!

Koronavirüs salgını nedeniyle Süper Lig'e ara verilirken, 'da gelecek sezonun planları yapılmaya başlandı. Sarı kırmızılılarda kiralık futbolcuların durumu belirsizliğini korurken, Seri'nin yerine gelecek isim belli oldu.

Devre arasında olduğu gibi yeni sezonda da genç ve potansiyelli isimleri tercih edecek olan 'dan sürpriz bir hamle geldi... Bir kez daha kiralanma düşük olan Jean Michael Seri'ye alternatif arayan Sarı- Kırmızılılar, 'i gündemine aldı.

RAPORU TEKNİK HEYETE İLETİLDİ

Takvim'in haberine göre; Portekiz'de Famalicao forması giyen 21 yaşındaki yıldızın raporu scout ekibi tarafından 'e iletildi. Tecrübeli hocanın da için onayı verdiği belirlendi.



31 MAÇTA 6 GOL VE 8 ASİST

Yönetimin kısa süre içinde hem Famalicao kulübü hem de Pedro Gonçalves'in menajeriyle görüşme yapması bekleniyor. Genç oyuncu bu sezon 31 maçta 6 gol atıp 8 asist yaptı.

4 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Sezon başında Wolverhampton U23 takımından Famalicao'ya transfer olan Gonçalves'in 2024'e kadar sözleşmesi var. Yıldız futbolcu Portekiz U20 takımının da formasını giyiyor.

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