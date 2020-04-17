Oğuzhan Özyakup: Feyenoord'a kendimi geliştirmek için geldim
Beşiktaş'tan Feyenoord'a kiralık olarak giden Oğuzhan Özyakup, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özyakup, "Feyenoord'a kendimi geliştirmek, belki tekrar bir transfer yapmak için geldim." dedi.
Beşiktaş'ın Hollanda 1. Futbol Ligi ekiplerinden Feyenoord'a kiraladığı Oğuzhan Özyakup, Hollanda ekibine kendini geliştirmek için geldiğini söyledi.
Oğuzhan Özyakup, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katıldığı Yunus Emre Enstitüsü'nün sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan #EvdeKalZindeKal etkinliğinde açıklamalarda bulundu.
Devre arası transfer döneminde Beşiktaş'tan Feyenoord'a kiralık olarak transfer olduğunu hatırlatan Oğuzhan, "6 ay kiralandım ama 2-3 ay sürdü. Beşiktaş'ta zor bir dönem geçirdim, Feyenoord'a kendimi geliştirmek, belki tekrar bir transfer yapmak için geldim. Hollanda'dayım, her şey yolunda." ifadelerini kullandı.
"TERASIMDA İDMAN YAPIYORUM"
Hollanda'daki antrenmanları hakkında da bilgi veren Oğuzhan Özyakup, "Kulübümüz bir program gönderdi, uygulamalar üzerinden idman yapıyoruz. 45 dakikalık idman oluyor. Hollanda'da dışarı çıkabiliyorsun ama 3 kişiden fazla grup oluşturamıyorsun, 1,5 metrelik mesafe olması gerekiyor. Genellikle parkta tek başıma koşu yapıyorum. Arkadaşımın spor salonu var onunla mesafeyi koruyarak idman yapıyorum. Uygulama üzerinden fitness hocası ile bir araya geliyoruz. Hocamız tüm hareketleri gösteriyor. Sabah 10-11'de terasımda idmanı yapıyorum." ifadelerini kullandı.
Salgın döneminde herkesin yaşamın değerini daha iyi anladığını aktaran Oğuzhan, "Bazı şeylerin farkına varmaya başladık sanırım. 27 yaşındayım, benim yaşımdakiler sadece ufak bir griple atlatırım diye düşünüyordu ama burada önemli olan anne-baba ve dedelerimiz. Onlar için çok riskli, evde kal sağlıklı kal, sadece bu korona ile ilgili değil, genelde de spor yapmak sağlımız için çok önemli. İnşallah bunu atlattıktan sonra insanlar evde yaptıkları spora devam ederler." değerlendirmesinde bulundu.
Espor'da düzenlenecek bir turnuvada milli futbolcu Kaan Ayhan ile birlikte Türkiye'yi temsil edeceklerini de sözlerine ekleyen Oğuzhan, "Bu ayın sonunda her milli takımdan iki oyuncunun katılacağı, Avrupa şampiyonası gibi bir turnuva düzenlenecek. Kaan ve ben Türk Milli Takımını temsil edeceğiz. İnşallah o turnuvada başarılı oluruz. Genel olarak evde olmayı çok severim. Bu yönden biraz da işime geldi, FIFA'yı biraz geliştirdim diyebilirim." şeklinde konuştu.
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