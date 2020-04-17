Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan Süper Lig açıklaması
Son dakika...Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig'in geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kasapoğlu, "Ortak akıl ve gelişmeler durumu netleştirecek. Önceliğimiz sporcularımızın ve milletimizin sağlığı" ifadelerini kullandı.ayrıntılar geliyor...
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