17 Nisan 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan Süper Lig açıklaması

Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan Süper Lig açıklaması

SPOR
Giriş Tarihi: 17.04.2020 Güncelleme Tarihi: 17.04.2020
ABONE OL
BAKAN KASAPOĞLU'NDAN SÜPER LİG AÇIKLAMASI

Son dakika...Gençlik ve Dr. , 'in geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kasapoğlu, "Ortak akıl ve gelişmeler durumu netleştirecek. Önceliğimiz sporcularımızın ve milletimizin sağlığı" ifadelerini kullandı.

ayrıntılar geliyor...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA