Fenerbahçe'de kritik gelişme! Birinci kaleci Berke Özer olacak
Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki oyuncusu Berke Özer'e birinci kaleci olma şansı doğuyor. Sarı lacivertli kulübün başarılı file bekçisi Altay Bayındır'ın satılması halinde, Özer kiralık olarak gitti KVC Westerlo'dan birinci kaleci olarak geri dönecek.
Altınordu altyapısından yetişen ve 17 yaşında büyük umutlarla Fenerbahçe'ye transfer edildikten sonra, pişmesi için Türk iş insanı Oktay Ercan'ın sahibi olduğu Belçika 2. Lig takımlarından KVC Westerlo'ya kiraya verilen Berke Özer yuvaya dönüyor. Fenerbançe'de 8 yıl başarıyla idari menajerlik yaptıktan sonra bu görevi Westerlo'da da sürdüren Hasan Çetinkaya'dan Berke'nin gelişimiyle ilgili olumlu bilgiler alan kaleci antrenörü Volkan Demirel, yönetime "Berke Özer geri gelsin" yönünde talepte bulununca genç kalecinin dönüşü beklenmeye başlandı.
FENERBAHÇE'YE ÇOK İDDİALI DÖNECEK
Westerlo'ya giderek hem yurt dışı deneyimi hem de daha çok oynayarak tecrübe kazanan Berke Özer, bu kez Fenerbahçe'ye çok daha iddialı dönecek. Berke'nin gelmesiyle Fenerbahçe'nin kalesi 22 yaşındaki Altay Bayındır'la 19 yaşındaki Berke Özer arasında bir rekabetin yaşanmasına, bunun da sarı lacivertli takıma başarı olarak yansımasına kesin gözle bakılıyor. Biri U21 diğeri U19 Milli Takım'ının kalesini koruyan iki genç yeteneğin, gelecekte A Milli Takım'da da bu rekabeti sürdürmeleri bekleniyor. Berke bu sezon Westerlo'da 22 maç oynarken, menisküs yırtığı nedeniyle 7 maç kaçırmıştı.
HARUN'UN DURUMU ALTAY'A BAĞLI!
Hürriyet'in haberine göre; Sarı lacivertlilerde Bursaspor'dan transfer edildikten sonda kaleyi bir yıl Volkan Demirel'le paylaşan, bu sezon Altay'ın arkasında yedek bekleyen Harun Tekin'in ise durumu belirsiz. B.Münih'ten sonra Ajax'ın da ilgilendiği Altay'ın Avrupa'ya transferi gerçekleşirse 'Berke kaleye, Harun kulübeye' formülünün uygulanacağı ancak Altay takımda kalırsa, şans bulması mucizelere kalacak olan Harun'un satılacağı gelen bilgiler arasında. 30 yaşını tamamlamak üzere olan Harun'un da 3. kaleci olmaya sıcak bakmayacağı tahmin ediliyor.
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