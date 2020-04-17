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Fenerbahçe'de kritik gelişme! Birinci kaleci Berke Özer olacak

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Giriş Tarihi: 17.04.2020 Güncelleme Tarihi: 17.04.2020
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FENERBAHÇE'DE KRİTİK GELİŞME! BİRİNCİ KALECİ OLACAK

'nin 19 yaşındaki oyuncusu 'e birinci kaleci olma şansı doğuyor. Sarı lacivertli kulübün başarılı file bekçisi Altay Bayındır'ın satılması halinde, Özer kiralık olarak gitti KVC Westerlo'dan birinci kaleci olarak geri dönecek.

Altınordu altyapısından yetişen ve 17 yaşında büyük umutlarla 'ye transfer edildikten sonra, pişmesi için Türk iş insanı Oktay Ercan'ın sahibi olduğu Belçika 2. Lig takımlarından KVC Westerlo'ya kiraya verilen yuvaya dönüyor. Fenerbançe'de 8 yıl başarıyla idari menajerlik yaptıktan sonra bu görevi Westerlo'da da sürdüren Hasan Çetinkaya'dan Berke'nin gelişimiyle ilgili olumlu bilgiler alan kaleci antrenörü , yönetime "Berke Özer geri gelsin" yönünde talepte bulununca genç kalecinin dönüşü beklenmeye başlandı.

FENERBAHÇE'YE ÇOK İDDİALI DÖNECEK
Westerlo'ya giderek hem yurt dışı deneyimi hem de daha çok oynayarak tecrübe kazanan Berke Özer, bu kez Fenerbahçe'ye çok daha iddialı dönecek. Berke'nin gelmesiyle Fenerbahçe'nin kalesi 22 yaşındaki Altay Bayındır'la 19 yaşındaki Berke Özer arasında bir rekabetin yaşanmasına, bunun da sarı lacivertli takıma başarı olarak yansımasına kesin gözle bakılıyor. Biri U21 diğeri U19 Milli Takım'ının kalesini koruyan iki genç yeteneğin, gelecekte A Milli Takım'da da bu rekabeti sürdürmeleri bekleniyor. Berke bu sezon Westerlo'da 22 maç oynarken, menisküs yırtığı nedeniyle 7 maç kaçırmıştı.

HARUN'UN DURUMU ALTAY'A BAĞLI!
Hürriyet'in haberine göre; Sarı lacivertlilerde Bursaspor'dan transfer edildikten sonda kaleyi bir yıl Volkan Demirel'le paylaşan, bu sezon Altay'ın arkasında yedek bekleyen Harun Tekin'in ise durumu belirsiz. B.Münih'ten sonra Ajax'ın da ilgilendiği Altay'ın Avrupa'ya transferi gerçekleşirse 'Berke kaleye, Harun kulübeye' formülünün uygulanacağı ancak Altay takımda kalırsa, şans bulması mucizelere kalacak olan Harun'un satılacağı gelen bilgiler arasında. 30 yaşını tamamlamak üzere olan Harun'un da 3. kaleci olmaya sıcak bakmayacağı tahmin ediliyor.

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