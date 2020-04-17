Nikola Kalinicin menajerinden olay yaratan açıklama: Bir Türk kulübüyle masadayız

Vedat Muriç'in takımdan ayrılma ihtimaline karşılık, önemli bir golcüyü takıma kazandırmak isteyen Fenerbahçe yönetiminin hedefinde golcü Nikola Kalinic. Yıldız golcünün menajeri "Bir Türk kulübü için görüşüyoruz" açıklaması yaptı.

Hırvat forvetin adı sezon başında Fenerbahçe ile anıldı. Ancak Sarı-Lacivertliler, Vedat Muriç transferi sonrası Kalinic'ten vazgeçti.



FORMA ŞANSI BULAMADIĞI İÇİN AYRILACAK

Tecrübeli oyuncu da Atletico'dan Roma'ya kiralandı. 32 yaşındaki golcü burada aradığı şansı bulamadığı için ayrılacak.



"BİR TÜRK KULÜBÜYLE DE MASADAYIZ"

Kalinic'in menaceri Tomislav Erceg, futbolcusu için bazı takımlarla görüştüğünü söyleyerek, "Bir Türk kulübüyle de masadayız" dedi. Bu takımın, Muriç'i satma ihtimaline karşılık arayışa başlayan Fenerbahçe olduğu öne sürüldü.