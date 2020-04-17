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Nikola Kalinicin menajerinden olay yaratan açıklama: Bir Türk kulübüyle masadayız

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Giriş Tarihi: 17.04.2020
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HEYECANLANDIRAN AÇIKLAMA: BİR TÜRK KULÜBÜYLE MASADAYIZ

'in takımdan ayrılma ihtimaline karşılık, önemli bir golcüyü takıma kazandırmak isteyen yönetiminin hedefinde golcü Nikola Kalinic. Yıldız golcünün menajeri "Bir Türk kulübü için görüşüyoruz" açıklaması yaptı.

Hırvat forvetin adı sezon başında ile anıldı. Ancak Sarı-Lacivertliler, transferi sonrası Kalinic'ten vazgeçti.

FORMA ŞANSI BULAMADIĞI İÇİN AYRILACAK
Tecrübeli oyuncu da Atletico'dan Roma'ya kiralandı. 32 yaşındaki golcü burada aradığı şansı bulamadığı için ayrılacak.

"BİR TÜRK KULÜBÜYLE DE MASADAYIZ"
Kalinic'in menaceri Tomislav Erceg, futbolcusu için bazı takımlarla görüştüğünü söyleyerek, "Bir Türk kulübüyle de masadayız" dedi. Bu takımın, Muriç'i satma ihtimaline karşılık arayışa başlayan Fenerbahçe olduğu öne sürüldü.

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