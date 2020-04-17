17 Nisan 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Beşiktaş'ta tehlike çanları çalıyor! Yabancı oyuncular...

Beşiktaş'ta tehlike çanları çalıyor! Yabancı oyuncular...

SPOR
Giriş Tarihi: 17.04.2020 Güncelleme Tarihi: 17.04.2020
ABONE OL
BEŞİKTAŞ'TA TEHLİKE ÇANLARI ÇALIYOR! YABANCI OYUNCULAR...

Corona virüs salgınından önce de maddi sıkıntılar içinde olan yönetimini zorlu günler bekliyor. Virüsle birlikte futbol gelirlerinden de olan siyah beyazlı yönetim, 5 aydır oyuncularına maaş ödeyemedi. ve uygulamaları gereği özellikle yabancı oyuncuların 3 ay üst üste maaş alamaması durumunda, şikayetleri halinde serbest kalma haklarının bulunması yönetimi sıkıntıya sokuyor.

Mali anlamda sıkıntılı günler geçiren Siyah-Beyazlılar bir yandan bütçe kısıtlamasına gitmeye hazırlanırken, bir yandan da birikmiş alacakları çözmeye çalışıyor. Futbolculara son olarak kasım ayında yarım maaş ödemesi yapan , salgının da ekonomiyi etkilemesi nedeniyle tam 5 aydır oyuncularına düzenli ödeme yapamıyor.

SERBEST KALMA HAKLARI VAR
ve uygulamaları gereği özellikle yabancı oyuncuların 3 ay üst üste maaş alamaması durumunda şikayetleri halinde serbest kalma haklarının bulunması yönetimi sıkıntıya sokuyor. Bu nedenle kaynak arayışına giren Başkan ve ekibi, en kısa sürede normal alacağının çok altında da olsa oyunculara bir kısım ödeme yapmaya çalışıyor.

OYUNCULAR İNDİRİME YANAŞMADI
Fanatik'in haberine göre; Bütçe kısıtlaması konusunda da çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren 'ta, oyunculardan indirim isteme konusu gündeme gelmişti. Siyah- Beyazlı futbolcular ise yönetime farklı bir öneride bulundu. Önümüzdeki 3 ay maaş almamayı teklif eden oyuncular, salgının sona ermesi halinde 3 ay sonunda ödemelerini eksiksiz almayı önerdi. Yönetim ise "Her şey normale döndüğünde bu konuyu yüz yüze görüşelim" yanıtını verdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA