Beşiktaş'ta tehlike çanları çalıyor! Yabancı oyuncular...
Corona virüs salgınından önce de maddi sıkıntılar içinde olan Beşiktaş yönetimini zorlu günler bekliyor. Virüsle birlikte futbol gelirlerinden de olan siyah beyazlı yönetim, 5 aydır oyuncularına maaş ödeyemedi. FIFA ve UEFA uygulamaları gereği özellikle yabancı oyuncuların 3 ay üst üste maaş alamaması durumunda, şikayetleri halinde serbest kalma haklarının bulunması yönetimi sıkıntıya sokuyor.
Mali anlamda sıkıntılı günler geçiren Siyah-Beyazlılar bir yandan bütçe kısıtlamasına gitmeye hazırlanırken, bir yandan da birikmiş alacakları çözmeye çalışıyor. Futbolculara son olarak kasım ayında yarım maaş ödemesi yapan Kara Kartal, salgının da ekonomiyi etkilemesi nedeniyle tam 5 aydır oyuncularına düzenli ödeme yapamıyor.
SERBEST KALMA HAKLARI VAR
FIFA ve UEFA uygulamaları gereği özellikle yabancı oyuncuların 3 ay üst üste maaş alamaması durumunda şikayetleri halinde serbest kalma haklarının bulunması yönetimi sıkıntıya sokuyor. Bu nedenle kaynak arayışına giren Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi, en kısa sürede normal alacağının çok altında da olsa oyunculara bir kısım ödeme yapmaya çalışıyor.
OYUNCULAR İNDİRİME YANAŞMADI
Fanatik'in haberine göre; Bütçe kısıtlaması konusunda da çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Beşiktaş'ta, oyunculardan indirim isteme konusu gündeme gelmişti. Siyah- Beyazlı futbolcular ise yönetime farklı bir öneride bulundu. Önümüzdeki 3 ay maaş almamayı teklif eden oyuncular, salgının sona ermesi halinde 3 ay sonunda ödemelerini eksiksiz almayı önerdi. Yönetim ise "Her şey normale döndüğünde bu konuyu yüz yüze görüşelim" yanıtını verdi.
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