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Adem Ljajic'ten dikkat çeken hamle! Ayrılığı kafasına koydu

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Giriş Tarihi: 17.04.2020 Güncelleme Tarihi: 17.04.2020
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ADEM LJAJİC'TEN DİKKAT ÇEKEN HAMLE! KAFASINA KOYDU

'ta bu sezon hayal kırıklığından öteye geçmeyen Sırp yıldız 'ten dikkat çeken bir adım geldi. Yıldız oyuncu, siyah beyazlı takımdan ayrılmayı kafasına koydu. Menajerine 'bana kulüp bul' talimatı veren yetenekli 10 numara, yaz döneminde takımdan ayrılacak.

Sırp basınından dikkat çeken Adem Ljajiç iddiası.Mozzart Sport, Ljajic'in 'ın kendisinden indirim istediği için 'den ayrılmaya karar verdiğini yazdı.

"BANA KULÜP BUL"
Haberde, menacerine 'kulüp bul' talimatı veren 28 yaşındaki oyuncuya, yönetimden rest geldiği de öne sürüldü. Siyah-Beyazlı yöneticilerin, tecrübeli oyuncuya, Torino'dan edilirken kendisi için ödenen 7 milyon 750 bin Euro'yu getirmesi durumunda sorun çıkarılmayacağı bilgisini verdiği iddia edildi.

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