Adem Ljajic'ten dikkat çeken hamle! Ayrılığı kafasına koydu

Beşiktaş'ta bu sezon hayal kırıklığından öteye geçmeyen Sırp yıldız Adem Ljajic'ten dikkat çeken bir adım geldi. Yıldız oyuncu, siyah beyazlı takımdan ayrılmayı kafasına koydu. Menajerine 'bana kulüp bul' talimatı veren yetenekli 10 numara, yaz transfer döneminde takımdan ayrılacak.

Sırp basınından dikkat çeken Adem Ljajiç iddiası.Mozzart Sport, Ljajic'in Beşiktaş'ın kendisinden indirim istediği için Türkiye'den ayrılmaya karar verdiğini yazdı.

"BANA KULÜP BUL"

Haberde, menacerine 'kulüp bul' talimatı veren 28 yaşındaki oyuncuya, yönetimden rest geldiği de öne sürüldü. Siyah-Beyazlı yöneticilerin, tecrübeli oyuncuya, Torino'dan transfer edilirken kendisi için ödenen 7 milyon 750 bin Euro'yu getirmesi durumunda sorun çıkarılmayacağı bilgisini verdiği iddia edildi.