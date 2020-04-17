Merih Demiral Juventus'tan ayrılıyor mu? Flaş iddia

Juventus'ta forma giyen milli oyuncumuz Merih Demiral ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak yıldız oyuncu için, Fransa devi PSG devreye girdi.

Juventus'ta ilk 11'de yer almaya başlamasının ardından sakatlık geçiren Merih Demiral'in talipleri artıyor. İtalya basınından PSG, Merih Demiral'ı kadrosuna katmak istiyor.

PSG'NİN FORMÜLÜ...

Calciomercato'nun haberine göre; Merih'in kaptan Thiago Silva'nın yerine düşünüldüğü ve bu transfer için ciddi bir bütçe ayırdığı belirtildi.

40 MİLYON EURO'LUK TEKLİF GERİ ÇEVRİLMİŞTİ

Juventus daha önce Milan'ın yaptığı 40 milyon euroluk teklifi reddetmişti. PSG'nin ise Serie A ekibini ikna edebilmek için Leandro Paredes ve bir miktar para şeklinde teklif yapacağı kaydedildi.