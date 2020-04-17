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Merih Demiral Juventus'tan ayrılıyor mu? Flaş iddia

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Giriş Tarihi: 17.04.2020
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MERİH DEMİRAL JUVENTUS'TAN AYRILIYOR MU? FLAŞ İDDİA

'ta forma giyen milli oyuncumuz ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak yıldız oyuncu için, Fransa devi devreye girdi.

'ta ilk 11'de yer almaya başlamasının ardından sakatlık geçiren 'in talipleri artıyor. basınından , Merih Demiral'ı kadrosuna katmak istiyor.

PSG'NİN FORMÜLÜ...
Calciomercato'nun haberine göre; Merih'in kaptan 'nın yerine düşünüldüğü ve bu transfer için ciddi bir bütçe ayırdığı belirtildi.

40 MİLYON EURO'LUK TEKLİF GERİ ÇEVRİLMİŞTİ
Juventus daha önce Milan'ın yaptığı 40 milyon euroluk teklifi reddetmişti. PSG'nin ise Serie A ekibini ikna edebilmek için Leandro Paredes ve bir miktar para şeklinde teklif yapacağı kaydedildi.

Juventus'tan flaş Merih Demiral kararı! JUVENTUS'TAN FLAŞ MERİH DEMİRAL KARARI!

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