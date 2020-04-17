Jeremain Lens ayrılık iddialarına yanıt verdi
Beşiktaş'tan sezon sonu ayrılması beklenen Jeremain Lens, iddialara yanıt verdi. Hollanda'da konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Lens "Beşiktaş'la hala iki yıllık bir sözleşmem bulunuyor ve yeterli süreyi alıyorum. Ayrılmamı gerektirecek bir durum yok" dedi.
Beşiktaş'tan ayrılacağı iddiaları gündeme gelen Jeremain Lens, özel uçakla Türkiye'den ayrılarak gittiği ülkesi Hollanda'da konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.
BEŞİKTAŞ'TAN AYRILMAYI DÜŞÜNMEDİĞİNİ DİLE GETİRDİ
Twente Teknik Direktörü Ted van Leeuwen'in Lens'i kadrosunda görmek istediği iddia edilmişti. Yine Lens'in Fenerbahçe'de birlikte çalıştığı ve şimdilerde Feyenoord'un teknik direktörlüğünü yapan Dick Advocaat'ın da tecrübeli oyuncu yeniden çalışmak istediği belirtiliyordu. Fakat Lens, yaptığı açıklamada Beşiktaş'tan ayrılmayı düşünmediğini dile getirdi.
"YETERLİ SÜREYİ ALIYORUM"
Hollanda basınından Veronica Inside'a konuşan Lens, "Çok şey yazıldı. İnternette takımdan ayrılmak istediğim ve Hollanda'ya kaçtığım yönünde haberler okudum. Bunlarla ilgili söyleyebileceğim tek şey var. Beşiktaş'la hala iki yıllık bir sözleşmem bulunuyor ve yeterli süreyi alıyorum. Ayrılmamı gerektirecek bir durum yok" dedi.
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