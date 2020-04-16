Trabzonspor'un golcüleri paylaşılamıyor
Lider Trabzonspor, bu sezon oynadığı futbolla Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösteriliyor. Bordo mavili takımda golcü oyuncular Sörloth ve Ekuban, Avrupa'da önemli takımlarının transfer listelerine girdi. Birçok dev kulüp golcü oyuncuları takımlarına katmak için, kıyasıya mücadele veriyor.
Süper Lig'in 26 haftasını lider tamamlayan Bordo-Mavililer, tam anlamıyla Avrupa kulüplerinin radarına girmiş durumda. Özellikle Sörloth'u dev ekipler istiyor. Dış basında çıkan iddialara göre Bayern Münih ve Real Madrid, Norveçli yıldızı takip ediyor. Manchester United, Napoli, Milan, Sevilla, Lyon ve Marsilya da gündemdeki diğer takımlar. Sörloth'un bonservis bedeli şimdiden 25-30 milyon Euro gösteriliyor. Trabzonspor'un ise sadece 6 milyon Euro karşılığında şu an kiralık olan başarılı golcünün tapusunu alma şansı bulunuyor. Sadece Sörloth için değil, Ekuban konusunda da ciddi yarış var.
EKUBAN'A 4 TALİP...
Önemli bir sakatlık geçirmesine rağmen iyi bir dönüş yapan 26 yaşındaki Ekuban için özellikle İskoç kulüpleri Celtic ve Rangers istekli. Ganalı hücumcu aynı zamanda Lazio'nun listesinde yer alırken, İngiliz basınına göre Premier Lig ekibi Brighton da devrede. Görünen o ki, lig bitiminde Trabzonspor'un kapısı ciddi tekiflerle çalınacak.
"TÜRKİYE EN İYİ KARARIMDI"
Fanatik'in haberine göre; Bu sezon 25 gol ve 6 asistlik performansıyla transferin gözdesi haline gelen Alexander Sörloth, Eurosport'a konuştu. Trabzon'da çok mutlu olduğunun altını çizen Norveçli golcü, "Trabzon'da kalabilirdim ama yönetim izin verince Norveç'e geldim. Aileme ve sevgilime yakın olmayı tercih ettim. Trabzon'da mükemmel bir hayatım var. Türkiye'ye giderek hayatımın en iyi kararını verdim. Bu açık şekilde ortada" diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Fatih Terim'in son koronavirüs testi negatif çıktı
- Alper Potuk Fenerbahçe'den ayrılacak mı?
- Fatih Terim'in istediği Berat Özdemir kararını verdi
- Tottenham'dan bir ilk! Testler yapılmaya başlandı
- Beşiktaş'a Loris Karius'tan kötü haber!
- Galatasaray'da yönetim düğmeye bastı!
- İşte 2021 model Fenerbahçe! Listede önemli yıldızlar var
- Juventus'tan flaş Merih Demiral kararı!
- Virüse yakalanan Rugani ve Matuidi'den güzel haber geldi!
- İskoçya'da alt ligler koronavirüs nedeniyle iptal edildi
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- A101 16 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu: A101'de perşembe indirimleri sürprizlerle dolu! İşte güncel katalog
- Vakıfbank 10.000 TL kredi sonuçları açıklandı mı? Vakıfbank temel ihtiyaç kredisi başvuru nasıl yapılır?
- MEB açıklamaları: Yaz tatilinde okullar açık mı? Yazın telafi eğitimi var mı? Okullar ne zaman açılacak?
- A101'den Samsung 55RU7300 4K UHD Curved TV sürprizi! 16 Nisan 2020 A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- Çeyrek ve gram altın yükselecek mi? Uzmanlardan yeni fiyatlar için uyarı! Muhtemel geri çekilmelerle...
- MSB açıklamaları: Askerlik uzayacak mı? Terhisler ertelendi mi? Askerlik süresi 9 ay mı oldu?
- Müzik özelliği Türkiye'de aktif oldu! Instagram hikayeye müzik ekleme nasıl yapılır? Instagram müzik ekleme işlemi...
- Milyonlarca kişiye nefes aldıracak ekonomik destek paketi komisyondan geçti! İşte teklifin detayları
- Şehirler arası yasak ne zaman kalkıyor? Şehirler arası otobüs seferleri var mı? Giriş çıkış yasaklanan şehirler...
- Ortalık fena karışacak! Kuruluş Osman 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Osman Bey'den dikkat çeken hamle...
- Ziraat Bankası 10.000 TL 36 ay vadeli kredi başvuru sonuçları sorgulama! Ziraat Bankası destek kredisi başvuru nasıl yapılır?
- Halkbank 6 ay geri ödemesiz kredi başvuru sonuçları sorgulama! Halkbank destek kredisi ne zaman yatar?