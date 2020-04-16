Galatasaray'da yönetim düğmeye bastı! İşte yapılacak teklif
Corona virüs salgını nedeniyle futbol gelirlerinden mahrum kalan Galatasaray, mali krizi yönetmek için oyuncu maaşlarında indirime gidecek. Yönetimin teklif paketi ortaya çıktı. Sarı kırmızılı takımda en çok kazanan oyuncuların maaşları yüzde 30 azalacak.
Galatasaray'da maaş bütçesi yönetim kararıyla düşürülüyor. Son gerçekleşen Kulüpler Birliği toplantısında, futbolcu sözleşmelerinin dondurulmasına kadar varan radikal kararlar alınırken, Galatasaray cephesinde de yeni teklif paketi hazırlandı.
İLK ETAPTA YÜZDE 30 ORANINDA MAAŞ İNDİRİMİ ÖNERİLECEK
Buna göre mevcut kadrodaki oyunculara ilk etapta yüzde 30 oranında maaş indirimi önerilecek. Bu doğrultuda, geçtiğimiz günlerde "Gereken neyse yapmaya hazırım" mesajını veren Radamel Falcao'ya, yıllık 5 milyon Euro garanti ücret yerine 3.5 milyon Euro teklif edilecek. Takımın en çok kazanan ikinci yıldızı olan Sofiane Feghouli'ye, 3.8 milyon Euro yerine 2.7 milyon Euro verilecek. Maaş skalasındaki üçüncü isim olan Fernando Muslera'ya da 3.5 milyon Euro yerine 2.5 milyon Euro yıllık ücret önerilecek.
MAAŞ OPERASYONU 3 İSİMLE BAŞLAYACAK
Sarı-Kırmızılılar'da maaş operasyonu bu üç isimle başlayıp, anlaşma sağlanması halinde diğer oyuncularla yine yüzde 30 oranındaki indirimlerle devam edecek. Transfer sezonunun açılması halinde satılması ve kulübe gelir getirmesi düşünülen, kontratları sona erecek olan ya da ilk 11'den ziyade rotasyon oyuncusu olarak görev yapan isimlere daha farklı teklifler yapılacağı da gelen haberler arasında. Galatasaray yönetimi bu şekilde maaş bütçesini son yılların en düşük seviyesine çekmeye hazırlanıyor.
YENİLERE 1.5 MİLYON EURO LİMİT
Fanatik'in haberine göre; Bundan sonra yapılacak transferlerde ise 1.5 milyon Euro limiti yine gündemde olacak. Listedeki futbolculara her zaman taban fiyattan teklif sunulacak. Ancak takıma seviye atlatacağı düşünülen yıldızlar için bu limit esnetilecek. Koronavirüs salgını nedeniyle ortaya çıkan ekonomik krizin futbol piyasasını da vurması ve bunun ne kadar süreceği kestirilemediğinden, altyapıdaki genç yeteneklerin A takıma kazandırılmasına öncelik verilecek.
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