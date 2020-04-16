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İskoçya'da alt ligler koronavirüs nedeniyle iptal edildi

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Giriş Tarihi: 16.04.2020
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İSKOÇYA'DA ALT LİGLER KORONAVİRÜS NEDENİYLE İPTAL EDİLDİ

İskoçya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan 2. Lig (), 3. Lig () ve 4. Lig () iptal edildi.

İskoçya Profesyonel Futbol Ligi'nden (SPFL) yapılan açıklamada, kulüpler arasında yapılan oylamada liglerin iptali yönünde karar çıktığı belirtildi.

Buna göre, 'te Dundee United, 'da Raith Rovers, 'da ise Cove Rangers zirvede yer aldıkları için şampiyon ilan edildi.

Açıklamada, küme düşecek ve bir üst lige yükselecek takımlarla ilgili herhangi bir bilgi verilmezken bu konuda ayrı bir çalışma yapılacağı kaydedildi.

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