Son dakika: Beşiktaş'tan önemli Dorukhan Toköz açıklaması
Bugün futbol basınına damgasını vuran 'Dorukhan Toköz'ün sözleşmesini tek taraflı feshettiği' haberlerine Beşiktaş'tan yanıt geldi. Siyah beyazlı kulüp yaptığı açıklamada "Futbolcumuz Dorukhan Toköz’ün Kulübümüzle olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiği ve bu durumu tarafımıza bildirdiğine dair basın yayın organlarında yer alan haberler doğru değildir" ifadelerine yer verildi.
350 bin Euro'ya imza attığı siyah beyazlılarda beklediği iyileştirme bir türlü yapılmayan milli futbolcu Dorukhan Toköz'ün ayrılık kararını faksla kulübe ilettiği haberi sabah saatlerinde gündeme bomba gibi düşmüştü.
DORUKHAN TOKÖZ'ÜN SÖZLEŞMESİNİ TEK TARAFLI FESHETTİĞİ İDDİASI
Beşiktaş'taki performansını Milli Takım'da pekiştiren Dorukhan, sezonun tamamlanmasıyla birlikte maaşının iyileştirilmesini beklerken, bu konuda yönetimden beklediği hamle bir türlü gelmemesinin ardından genç oyuncunun sözleşmesini tek taraflı feshettiği spor kamuoyunda yüksek sesle dile getirilmişti.
KULÜPTEN YALANLAMA GELDİ
Beşiktaş Kulübü, bu iddiaları net bir dille yalanladı ve, "Futbolcumuz Dorukhan Toköz'ün Kulübümüzle olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiği ve bu durumu tarafımıza bildirdiğine dair basın yayın organlarında yer alan haberler doğru değildir. Profesyonel futbolcularımızdan Dorukhan Toköz'ün sözleşmesini feshettiğine dair Kulübümüze ulaşmış herhangi bir evrak bulunmamaktadır. Dorukhan Toköz, teknik heyetimizin kendisine verdiği program dahilinde evinde çalışmalarına devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." açıklamasını yaptı.
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