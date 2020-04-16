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Ligler ne zaman başlayacak? UEFA'dan kritik toplantı

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Giriş Tarihi: 16.04.2020
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LİGLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK? UEFA'DAN KRİTİK TOPLANTI

Corona virüs salgını nedeniyle ertelenen organizasyonlarının kaderi belli oluyor. , Avrupa futbolunun geleceğini tartışmak üzere 'da video konferans toplantısı yapılacağını duyurdu.

, Avrupa futbolunun geleceğini tartışmak üzere 'da video konferans toplantısı yapılacağını duyurdu.

UEFA İcra Komitesi, korona virüs salgınının Avrupa futbolu üzerindeki son gelişmelerini tartışmak üzere 23 Nisan'da bir video konferans toplantısı yapılacağını açıkladı. 23 Nisan'daki toplantı öncesi 21 Nisan'da ise 55 üye federasyonun genel sekreterleri ile video konferans görüşmesi gerçekleşecek. Görüşmelerde hem yerel hem de Avrupa liglerindeki gelişmeler ele alınacak.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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