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Galatasaray'ın eski oyuncusu Albert Riera'dan Fatih Terim itirafı

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Giriş Tarihi: 16.04.2020 Güncelleme Tarihi: 16.04.2020
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G.SARAY'IN ESKİ OYUNCUSU RİERA'DAN FATİH TERİM İTİRAFI

'ın eski oyuncusu İspanyol , sarı kırmızılı kulüp ve 'le ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Riera "Fatih Terim'in yardımcısı olmak için Galatasaray ile görüşmeye 'a gitmiştim. Bu sırada virüs krizi patladı ve görüşmeler yarıda kaldı. Yaz aylarında neler olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.

'nın başkenti 'da yaşayan ve İspanya Futbol Federasyonu'nun Rusya'da açtığı futbol akademisinin başında olan Riera, corona virüsü salgını krizinde yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Bütün bu krize ve olağanüstü önlemlere 'da yakalandı. 'in yardımcısı olmak için ile görüşmeye İstanbul'a gitmiştim. Bu sırada virüs krizi patladı ve görüşmeler yarıda kaldı. Yaz aylarında neler olacağını göreceğiz. Şu anda futbol ikinci planda."

"POLİS TESİSLERİ MÜHÜRLEDİ"
Hürriyet'in haberine göre; Rusya'daki salgın durumu hakkında da konuşan Riera; "Devlet gereken tedbirleri almış durumda. İyi bir süreç yönetimi olduğunu düşünüyorum. Rusya'da futbol hakkında kimse konuşmuyor şu anda. Kulüplerin tesisleri polis tarafından mühürlenmiş durumda. Kimse tesislere giremiyor." sözlerini kullandı.

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