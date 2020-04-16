Galatasaray'ın eski oyuncusu Albert Riera'dan Fatih Terim itirafı

Galatasaray'ın eski oyuncusu İspanyol Albert Riera, sarı kırmızılı kulüp ve Fatih Terim'le ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Riera "Fatih Terim'in yardımcısı olmak için Galatasaray ile görüşmeye İstanbul'a gitmiştim. Bu sırada virüs krizi patladı ve görüşmeler yarıda kaldı. Yaz aylarında neler olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da yaşayan ve İspanya Futbol Federasyonu'nun Rusya'da açtığı futbol akademisinin başında olan Riera, corona virüsü salgını krizinde yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Bütün bu krize ve olağanüstü önlemlere İstanbul'da yakalandı. Fatih Terim'in yardımcısı olmak için Galatasaray ile görüşmeye İstanbul'a gitmiştim. Bu sırada virüs krizi patladı ve görüşmeler yarıda kaldı. Yaz aylarında neler olacağını göreceğiz. Şu anda futbol ikinci planda."

"POLİS TESİSLERİ MÜHÜRLEDİ"

Hürriyet'in haberine göre; Rusya'daki salgın durumu hakkında da konuşan Riera; "Devlet gereken tedbirleri almış durumda. İyi bir süreç yönetimi olduğunu düşünüyorum. Rusya'da futbol hakkında kimse konuşmuyor şu anda. Kulüplerin tesisleri polis tarafından mühürlenmiş durumda. Kimse tesislere giremiyor." sözlerini kullandı.