Fenerbahçe'de önemli gelişme! İndirim görüşmeleri başlıyor

Kulüpler salgın sona erinceye kadar futbol gelirlerinden mahrum kalacak. Bu durum oyuncu maaşları ve personel giderleri konusunda büyük sıkıntı oluşturdu. Kulüpler Birliği Vakfı’nın toplantısından sonra her kulüp ortalama yüzde 30 oranında indirim yapılması için oyuncularıyla masaya oturacak. Fenerbahçe’de ilk etapta Luiz Gustavo, Max Kruse, Garry Rodrigues, Vedat Muriç gibi yüksek maaş alan oyuncularla masaya oturulması bekleniyor.

Virüs salgını futbol ekonomisini derinden sarstı. Avrupa'daki birçok kulüp, oyuncu maaşlarında kesintiye gitti. Kulüpler Birliği Vakfı'nın toplantısından da benzer bir karar çıktı. Ortalama yüzde 30 indirim yapılması için her kulüp oyuncularıyla masaya oturacak.



Fenerbahçe'de görüşmelerin kısa sürede başlayacağı öğrenildi. İlk etapta Luiz Gustavo, Max Kruse, Garry Rodrigues, Vedat Muriç gibi yüksek maaş alan oyuncularla masaya oturulması bekleniyor.