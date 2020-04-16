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Kaptan Burak Yılmaz'dan önemli adım! Takımla tek tek görüşüyor

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Giriş Tarihi: 16.04.2020 Güncelleme Tarihi: 16.04.2020
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KAPTAN BURAK YILMAZ'DAN ÖNEMLİ ADIM!

'ta kaptan dümene geçti. Koronavirüs nedeniyle futbolcu maaşlarında indirim konusunu görüşen yönetime destek, Burak Yılmaz'dan geldi. Kaptan takım arkadaşlarıyla tek tek görüşerek, maaşlarında indirim yapmaları konusunda öncülük yapıyor.

Corona virüsü salgını dolayısıyla lige verilen arada diğer takımlar gibi maddi kayba uğrayan 'ta yönetim, 56 milyon Euro'luk maaş bütçesini 30 milyon Euro seviyesine çekmek için çalışmalara başladı.

KAPTAN BURAK YILMAZ TAKIM ARKADAŞIYLA GÖRÜŞTÜ
Bu doğrultuda oyuncularla maaşlarında indirime gitmeleri yönünde görüşme gerçekleştiren siyah-beyazlılarda kaptan 'ın da futbolcularla tek tek görüşme gerçekleştirerek takım arkadaşlarının maaşlarını revize etmesi yönünde öncülük ediyor.

NECİP UYSAL İNDİRİME GİTTİ
'da maaş indirimi konusunda görüşmeler devam ederken 'ın maaşında indirime gitmeyi kabul ettiği öğrenildi.

Kaynak:Fotomaç

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