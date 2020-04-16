Kaptan Burak Yılmaz'dan önemli adım! Takımla tek tek görüşüyor
Beşiktaş'ta kaptan Burak Yılmaz dümene geçti. Koronavirüs nedeniyle futbolcu maaşlarında indirim konusunu görüşen yönetime destek, Burak Yılmaz'dan geldi. Kaptan takım arkadaşlarıyla tek tek görüşerek, maaşlarında indirim yapmaları konusunda öncülük yapıyor.
Corona virüsü salgını dolayısıyla lige verilen arada diğer takımlar gibi maddi kayba uğrayan Beşiktaş'ta yönetim, 56 milyon Euro'luk maaş bütçesini 30 milyon Euro seviyesine çekmek için çalışmalara başladı.
KAPTAN BURAK YILMAZ TAKIM ARKADAŞIYLA GÖRÜŞTÜ
Bu doğrultuda oyuncularla maaşlarında indirime gitmeleri yönünde görüşme gerçekleştiren siyah-beyazlılarda kaptan Burak Yılmaz'ın da futbolcularla tek tek görüşme gerçekleştirerek takım arkadaşlarının maaşlarını revize etmesi yönünde öncülük ediyor.
Kara Kartal'da maaş indirimi konusunda görüşmeler devam ederken Necip Uysal'ın maaşında indirime gitmeyi kabul ettiği öğrenildi.
Kaynak:Fotomaç
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