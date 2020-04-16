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Fenerbahçe'de gidecek isimler belli oldu!

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Giriş Tarihi: 16.04.2020
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FENERBAHÇE'DE GİDECEK İSİMLER BELLİ OLDU!

, yaz dönemini çok hareketli geçirecek. Yönetim, önümüzdeki sezon kadroda olmayacak isimleri belirledi. Kanarya bu oyuncuları bonservis bedeli ile elden çıkaramazsa takas yoluyla takımdan gönderecek.

için görüşmelerine başlayan bir taşla iki kuş vurmayı hedefliyor. Sarı-lacivertliler öncelikle sözleşmesi biten oyuncuları bedelsiz kadrosuna katmak istiyor.

İKİ KRİTER BULUNUYOR
Bu çalışmaları yaparken yönetimin ekonomik açıdan belirlediği iki kriter bulunuyor. Buna göre ilk planda sözleşmesi biten isimler kadroya katılacak veya kontratı devam eden futbolcular için takas formülü devreye sokulacak.

EN MANTIKLI SEÇENEK TAKAS FORMÜLÜ
Bonservis bedelli oyuncu ise gerçekten alternatif bulunamayan bir isimse ve bedelin düşük olması durumunda gündeme gelecek. Bu çerçevede başlayan çalışmalarda sarı-lacivertliler sözleşmesi sezon sonu biten bazı isimlerle görüşmelere başlamış ve önemli mesafeler almıştı.Birçok bölge için hazırlanan transfer listesinde ilk olarak bu isimlere yönelen yönetim ardından takas formülünü devreye sokacak. Takımda düşünülmeyen isimleri takasla alabilecek kulüplerle ilgili çalışma da yürütülüyor. Mevcut ekonomik durumda takas formülü birçok kulüp için en mantıklı seçenek olarak öne çıkıyor.

ELDEKİ PARAYA GÖRE OYUNCU BAKILACAK
Milliyet'in haberine göre; Fenerbahçe'de bu formül daha önce denense de başarılı olamamıştı. Ancak corona virüs salgını sonrası ortaya çıkan tabloda maddi sıkıntılar sebebiyle bu formülün hayata geçme ihtimali daha yüksek görünüyor.Bu seçenekler tükendikten sonra da eldeki paraya göre bonservisli oyuncu transferi yapılabilecek.

Sarı-lacivertli takımda yeni sezonda düşünülmeyen bazı önemli isimler bulunuyor. Tolgay, Alper, Frey ve Mevlüt gibi oyuncular takas formülünde gündeme ilk gelecek seçenekler olarak dikkat çekiyor.

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