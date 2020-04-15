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Monaco Henry Onyekuru için 13 milyon Euro istiyor

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Giriş Tarihi: 15.04.2020 Güncelleme Tarihi: 15.04.2020
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MONACO HENRY ONYEKURU İÇİN 13 MİLYON EURO İSTİYOR

, önümüzdeki sezon yıldız oyuncusu Henry 'nun bonservisini almak için tüm imkanlarını seferber edecek. Fransız temsilcisi Monaco'nun 13 milyon istediği Onyekuru için sarı kırmızılı yönetim, kıran kırana bir pazarlık yapacak.

FFP yüzünden oyuncu satmadan bonservis harcaması yapamayan , çözümü kiralık oyuncularda buldu. Seri, Lemina, Andone ve 'yu sezon sonuna kadar, Saracchi'yi ise 1.5 yıllığına kiralayan sarı-kırmızılılar, yeni sezondaki bonservisli transferde önceliği Onyekuru'ya verme kararı aldı.

BONSERVİSİ 13 MİLYON EURO
Nijeryalı yıldızın bedelini 13 milyon olarak belirleyen Monaco, ilk planda indirime zorlanacak. Maicon'u Al-Nasr'a satmaya hazırlanan, Telles'ten ise 3 milyon Euro pay beklentisi olan Galatasaray, sorunlu yıldızları , Babel ve Diagne'yi de satmaya çalışacak. Sarı-kırmızılılar, transferden gelecek bu parayı Onyekuru'ya kullanacak. 23 yaşındaki oyuncunun bonservisi için bütçe oluşmazsa zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama formülü devreye sokulacak.

Kaynak:Sabah

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