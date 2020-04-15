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İspanyol medyasından flaş iddia! Şampiyonlar Ligi için tarih verdiler

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Giriş Tarihi: 15.04.2020 Güncelleme Tarihi: 15.04.2020
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ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN TARİH VERDİLER

Corona virüs nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen Şampiyonlar Ligi için flaş bir iddia ortaya atıldı. İspanyol medyası, Şampiyonlar Ligi'nin Ağustos ayında yapılabileceği ve eğer zaman kalmazsa çeyrek ve yarı final karşılaşmalarının tek maç üzerinden oynanacağını öne sürdü.

Corona virüs salgınında dünyada her geçen gün vaka ve ölüm sayıları katlanırken, sporda da belirsizlik sürüyor. Bu süreçte en çok merak edilen konulardan biri ise Şampiyonlar Ligi oldu. Bu doğrultuda İspanyol radyosu Cadena Ser, Kupa 1'in akıbetiyle ilgili flaş bir iddia ortaya attı. Edinilen bilgiye göre Devler Ligi'nin, Ağustos ayında seyircisiz ve tarafsız sahalarda gerçekleştirilebileceği öne sürdü. Ayrıca yeterli zaman kalmazsa çeyrek ve yarı final maçlarının tek maç halinde yapılabileceği bildirildi.

UEFA BİTMESİNİ İSTİYOR
Bu maçlardan sonra da oyuncuların maksimum 3 hafta dinlenebileceği öğrenilirken, eylül ayında ise 2020-21 sezonun başlaması hedefleniyor. ise yerel liglerin bir şekilde kendi içinde tamamlanacağını ön görürken salgını en iyi şekilde kontrol eden ülke ya da ülkelerde organizasyonların bir an önce sona erdirilmesini istiyor

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