David Beckham ve Ronaldo'dan dikkat çeken koronavirüs kararı!

Bir zamanlar Real Madrid'de birlikte forma giyen dünyaca ünlü golcü Ronaldo ve frikik ustası David Beckham, corona virüs salgını ile mücadele eden sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla bir dostluk maçı organize etmek istediklerini söylediler.

Kariyerlerinde Real Madrid'de birlikte top oynamış olan Brezilyalı eski yıldız Ronaldo Nazario ile İngilizlerin efsane ismi David Beckham sosyal medyada yaptıkları canlı yayınla bir araya geldiler.

MLS'e bu sezon kabul edilen Inter Miami takımının sahibi olan David Beckham ile İspanyol temsilcisi Real Valladolid'in başkanı Ronaldo, dünyada corona virüsü salgını ile mücadele eden sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla bir dostluk maçı organize etmek istediklerini söylediler. Beckham bu isteğini, "Bunu yapmamız lazım. Hayat kurtaran sağlık çalışanları için mümkün olduğu kadar yardım toplamamız gerekiyor" ifadeleriyle dile getirdi.

Ancak maçın nerede, nasıl ve ne zaman oynanacağına dair bir bilgi henüz paylaşılmadı.