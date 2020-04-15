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David Beckham ve Ronaldo'dan dikkat çeken koronavirüs kararı!

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Giriş Tarihi: 15.04.2020 Güncelleme Tarihi: 15.04.2020
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BECKHAM VE RONALDO'DAN DİKKAT ÇEKEN VİRÜS KARARI!

Bir zamanlar 'de birlikte forma giyen dünyaca ünlü golcü Ronaldo ve frikik ustası , corona virüs salgını ile mücadele eden sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla bir dostluk maçı organize etmek istediklerini söylediler.

Kariyerlerinde 'de birlikte top oynamış olan Brezilyalı eski yıldız Ronaldo Nazario ile İngilizlerin efsane ismi sosyal medyada yaptıkları canlı yayınla bir araya geldiler.

MLS'e bu sezon kabul edilen Inter Miami takımının sahibi olan David Beckham ile İspanyol temsilcisi Real Valladolid'in başkanı Ronaldo, dünyada corona virüsü salgını ile mücadele eden sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla bir dostluk maçı organize etmek istediklerini söylediler. Beckham bu isteğini, "Bunu yapmamız lazım. Hayat kurtaran sağlık çalışanları için mümkün olduğu kadar yardım toplamamız gerekiyor" ifadeleriyle dile getirdi.

Ancak maçın nerede, nasıl ve ne zaman oynanacağına dair bir bilgi henüz paylaşılmadı.

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