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İşte Barcelona'nın yeni transferi

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Giriş Tarihi: 15.04.2020
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İŞTE BARCELONA'NIN YENİ TRANSFERİ

İspanyol ekibi 'nın Portekiz'in Braga takımından ettiği Francisco Trincao, yeni kulübünün formasını giymek için sabırsızlandığını söyledi.

Trincao, 'nın kanalına yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çalışmalarını evde sürdürdüğünü belirtti.

Gelecek sezondan itibaren Barcelona için mücadele edecek 20 yaşındaki oyuncu, "Dünyadaki en iyi takımın formasını giymeyi ve en iyi futbolcularla aynı soyunma odasını paylaşmayı dört gözle bekliyorum." ifadesini kullandı.

"Kahramanlarımdan birisi Messi" diyen Trincao, Arjantinli yıldızdan öğreneceği şeyler olduğunu dile getirdi.

Sıkı çalıştığını ve mental olarak güçlü olduğunu vurgulayan Portekizli futbolcu, "Barcelona'ya yeteneğimi, sol ayağımı ve gençliğimi getiriyorum. Sanıyorum taraftarlar beni beğenecek." yorumunu yaptı.

Barcelona, 1 Temmuz 2020'den itibaren geçerli olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzaladığı Trincao için Braga'ya 31 milyon avro bonservis bedeli ödemiş, genç futbolcunun serbest kalma bedelinin de 500 milyon avro olduğunu duyurmuştu.

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