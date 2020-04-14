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EuroLeague yönetimi Perşembe günü basın karşısına çıkacak

SPOR
Giriş Tarihi: 14.04.2020
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilen için yönetim basın toplantısı düzenleyecek. EuroLeague yönetimi, 16 Nisan Perşembe günü açıklama yapacak.

yönetimi, koronavirüs salgını nedeniyle EuroLeague ve 7DAYS EuroCup'ın ileri bir tarihe ertelenmesinin ardından organizasyonların geleceğine dair açıklamaların yapılacağı bir basın toplantısı düzenleme kararı aldı.

16 Nisan Perşembe günü TSİ 13.00'te video konferans üzerinden dijital ortamda yapılacak olan ve EuroLeague Başkanı ve CEO'su Jordi Bertomeu ile yönetiminin katılacağı basın toplantısına Avrupa'nın farklı ülkelerinden basın mensupları da katılım gösterecek.

Toplantıda organizasyonun geleceğine dair önemli açıklamaların yapılması bekleniyor.

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