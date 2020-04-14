EuroLeague yönetimi Perşembe günü basın karşısına çıkacak
Koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilen THY EuroLeague için yönetim basın toplantısı düzenleyecek. EuroLeague yönetimi, 16 Nisan Perşembe günü açıklama yapacak.
EuroLeague yönetimi, koronavirüs salgını nedeniyle THY EuroLeague ve 7DAYS EuroCup'ın ileri bir tarihe ertelenmesinin ardından organizasyonların geleceğine dair açıklamaların yapılacağı bir basın toplantısı düzenleme kararı aldı.
16 Nisan Perşembe günü TSİ 13.00'te video konferans üzerinden dijital ortamda yapılacak olan ve EuroLeague Başkanı ve CEO'su Jordi Bertomeu ile yönetiminin katılacağı basın toplantısına Avrupa'nın farklı ülkelerinden basın mensupları da katılım gösterecek.
Toplantıda organizasyonun geleceğine dair önemli açıklamaların yapılması bekleniyor.
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