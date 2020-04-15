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Cesc Fabregas'dan yeni akım! Ayağıyla poşet çayını bardağa attı

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Giriş Tarihi: 15.04.2020
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FABREGAS'DAN YENİ AKIM! AYAĞIYLA POŞET ÇAYINI BARDAĞA ATTI

Dünyayı saran korona virüs salgınından dolayı futbolcular, vakitlerini evlerde değişik aktiviteler yaparak geçiriyor. Onlardan birini de Monaco'nun İspanyol futbolcusu gerçekleştirdi. Fabregas sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, poşet çayı ayağıyla bardağa atmaya çalıştı.

Monaco'nun İspanyol futbolcusu , dikkat çekmek için poşet çayı ayağıyla bardağa attığı videoyu paylaştı ve korona virüsten dolayı sağlık hizmetlerine destek vermek için futbolcu arkadaşlarını çağrıda bulundu.



32 yaşındaki futbolcu başarılı bir şekilde poşet çayı bardaktan geçirdi. Bu video ile dikkat çekmek istediğini belirten İspanyol futbolcu, korona virüsten dolayı sağlık hizmetlerinin eksikliklerine yardım toplamak için futbolcu arkadaşlarına çağrıda bulundu.

Cesc Fabregas'dan yeni akım! Ayağıyla poşet çayını bardağa attı | Video CESC FABREGAS'DAN YENİ AKIM! AYAĞIYLA POŞET ÇAYINI BARDAĞA ATTI | VİDEO

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