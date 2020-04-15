Cesc Fabregas'dan yeni akım! Ayağıyla poşet çayını bardağa attı
Dünyayı saran korona virüs salgınından dolayı futbolcular, vakitlerini evlerde değişik aktiviteler yaparak geçiriyor. Onlardan birini de Monaco'nun İspanyol futbolcusu Cesc Fabregas gerçekleştirdi. Fabregas sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, poşet çayı ayağıyla bardağa atmaya çalıştı.
Monaco'nun İspanyol futbolcusu Cesc Fabregas, dikkat çekmek için poşet çayı ayağıyla bardağa attığı videoyu paylaştı ve korona virüsten dolayı sağlık hizmetlerine destek vermek için futbolcu arkadaşlarını çağrıda bulundu.
32 yaşındaki futbolcu başarılı bir şekilde poşet çayı bardaktan geçirdi. Bu video ile dikkat çekmek istediğini belirten İspanyol futbolcu, korona virüsten dolayı sağlık hizmetlerinin eksikliklerine yardım toplamak için futbolcu arkadaşlarına çağrıda bulundu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Beşiktaş'ın başını ağrıtacak gelişme!
- Beşiktaş'ın hedefindeki ilk isim Domagoj Vida!
- Erol Bulut'tan Fenerbahçe'ye yeşil ışık
- Francesco'dan Galatasaray'ı şoke edecek hamle!
- Karantina günlerinde evde hangi egzersizler yapılmalı?
- Fatih Terim Beşiktaş'ın gözdesini istiyor!
- Galatasaray'a bir güzel haber daha! Falcao'nun ardından...
- İşte Beşiktaş'ın yeni kanat oyuncusu: Andre Carrillo
- "Barcelona'nın benim için yaptıklarını unutmayacağım"
- "Türk futboluna olan bağlılığımız her şekilde devam edecek"
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Şehirler arası yasak ne zaman kalkıyor? Şehirler arası otobüs seferleri var mı? Giriş çıkış yasaklanan şehirler...
- Ortalık fena karışacak! Kuruluş Osman 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Osman Bey'den dikkat çeken hamle...
- Ziraat Bankası 10.000 TL 36 ay vadeli kredi başvuru sonuçları sorgulama! Ziraat Bankası destek kredisi başvuru nasıl yapılır?
- Halkbank 6 ay geri ödemesiz kredi başvuru sonuçları sorgulama! Halkbank destek kredisi ne zaman yatar?
- Devletten 1.000 TL nakdi yardım! e-Devlet 1.000 TL yardım başvurusu başladı mı? Sosyal yardım parası sorgulama!
- 3 ay 1.170 TL maaş devletten! Ücretsiz izne çıkarılanlara maaş desteği şartları neler? Ücretsiz izin başvuru zorunlu mu?
- Koronavirüs haritası canlı! Türkiye il ve ilçelere göre vaka ve ölüm sayısı kaç? 15 Nisan Sağlık Bakanlığı corona tablosu
- TRT EBA TV canlı yayın izle: 15 Nisan İlkokul, Ortaokul, Lise ders programı ve canlı yayın linkleri
- Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: 15 Nisan evde bakım maaşı hangi illere yattı?
- ŞOK 15 Nisan 2020 aktüel kataloğu: Bu hafta ŞOK'ta neler olacak? İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu
- ŞOK'tan Ramazan ayı sürprizi! 15 Nisan 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte, güncel liste...
- DSÖ son dakika açıklaması: Sarı humma virüsü nedir? Sarı humma hastalığı belirtileri neler?