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Marouane Fellaini'den güzel haber! Koronavirüsü yendi

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Giriş Tarihi: 14.04.2020 Güncelleme Tarihi: 14.04.2020
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MAROUANE FELLAİNİ'DEN GÜZEL HABER! KORONAVİRÜSÜ YENDİ

İngiliz devi Manchester United'dan sonra futbol hayatını Çin'de sürdüren ünlü futbolcu , corona virüsü yendi. Tedavisi tamamlanan ve son testi negatif çıkan Belçikalı yıldız, taburcu edildi.

Corona virüsü testi pozitif çıkan ilk futbolcu olan , tedavisinin tamamlanmasının ardından bugün taburcu oldu.

Geçtiğimiz ay corona virüsü testi pozitif çıkan Belçikalı oyuncu, Jinan Enfeksiyon Hastalıkları Hastanesi'nde karantina altına alınmış ve tedavisine burada başlanmıştı.

Yapılan son corona virüsü testi negatif çıkan Marouane Fellaini, bugünden itibaren 14 gün boyunca evinde karantina altında olacak.

Tecrübeli futbolcu, 14 günlük karantina süresince herhangi bir semptom göstermemesi ve hastalığı tekrar etmemesi halinde normal hayatına dönebilecek

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