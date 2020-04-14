Anderlecht Ryan Babel'e talip oldu
Galatasaray'ın Hollandalı oyuncusu Ryan Babel ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Ajax'ın sözleşmesini sonlandırarak Galatasaray'a geri gönderdiği Babel'e, Anderlecht talip oldu.
Chadli'nin Monaco'ya, Pjaca'nın ise Juventus'a dönecek olması sebebiyle Anderlecht'in sol kanada düşündüğü ismin Babel olduğu iddia edildi. Belçika ekibinin, Hollandalı futbolcudan bonservis sorununu çözüp gelmesini istediği belirtiliyor.
TERİM, KESİN OLARAK İSTEMİYOR
Fatih Terim'in raporu doğrultusuna takıma dönüşü kesin olarak yasaklanan Babel'in 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Yıllık 2.5 milyon euro kazanan deneyimli yıldıza kendisine kulüp bulması gerektiği iletilmişti. Babel'in elde kalmasını istemeyen yönetim, futbolcu ve menajerinden ellerini çabuk tutmasını istiyor.
5 MİLYONLUK YÜKTEN KURTULACAK
Sarı-kırmızılılar, Hollandalı oyuncudan kurtulmak için bonservis bedeli bile beklemiyor. Tecrübeli futbolcunun gitmesiyle 5 milyon euroluk bir yükten kurtulmanın hesapları yapıldığı belirtildi.
Kaynak:Sabah
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