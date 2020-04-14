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Domagoj Vida’ya Marsilya kancası

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Giriş Tarihi: 14.04.2020
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DOMAGOJ VİDA’YA MARSİLYA KANCASI

'ta aldığı yüksek yıllık ücret nedeniyle Siyah- Beyazlı yönetimin satmayı planladığı Domagoj Vida'ya bu kez de Fransız takımlarından kanca attı.

Yeni sezonda savunmasını güçlendirmek isteyen 'nın Vida'yı transfer etmek için 'ın kapısını çalacağı iddia edildi.

Hırvat futbolcunun menajeriyle irtibata geçen Marsilya'nın bu oyuncu için 6 milyon Euro'luk bir teklif yapacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor.

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