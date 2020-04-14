Corona virüsü yenen Fatih Terim yasağın kalkmasını bekliyor
Corona virüs tedavisi sonrası taburcu olan Fatih Terim'in evinde geçirmesi gereken 14 günlük karantina süresi sona erdi. Tecrübeli teknik adam, işbaşı yapmak için 65 yaş üstü insanlar hakkında çıkarılan yasağın kaldırılmasını bekliyor.
23 Mart'ta resmi Twitter hesabından bir açıklama yapan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, koronavirüse yakalandığını açıklamıştı.
Tedavi altına alınan 66 yaşındaki teknik adam, 3 Nisan'da hastaneden taburcu edilmiş ve evinde 14 gün boyunca kendisini karantinaya almıştı.
YASAĞIN KALDIRILMASINI BEKLİYOR
Karantina süresi dolan Terim'in, sağlık durumunun oldukça iyi olduğu belirtildi. Başarılı çalıştırıcı, işbaşı yapmak için 65 yaş üstü insanlar için çıkarılan sokağa çıkma yasağının kaldırılmasını bekliyor.
TELEKONFERANS YOLUYLA TAKİP EDİYOR
Tesislere gidemeyen başarılı teknik adamın, telekonferans yoluyla futbolcularını takip ettiği belirtildi.
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