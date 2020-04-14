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Beşiktaş'tan Viktor Kovalenko atağı! Bedava gelecek

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Giriş Tarihi: 14.04.2020
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BEŞİKTAŞ'TAN VİKTOR KOVALENKO ATAĞI! BEDAVA GELECEK

Önümüzdeki sezon yapılacak transferler için, bonservisi elinde olan isimler üzerinden bir operasyon yürüten Beşiktaş'ta önemli gelişme. Yönetim, ’le kontratı sezon sonunda bitecek olan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Viktor Kovalenko'ya yöneldi.

Yeni sezonda kadrosunda büyük bir değişikliğe gitmeye hazırlanan Siyah- Beyazlılar, hem alt yapıdan gelecek oyuncularla hem de yapılacak genç hamleleriyle takımdaki yaş ortalamasını düşürmeyi planlıyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren 'a, menacerler aracılığıyla yeni bir ismin önerildiği ortaya çıktı. forması giyen 24 yaşındaki 10 numara Viktor Kovalenko'nun yönetime iletildiği bildirildi.

28 GOL ATTI
Shakhtar'ın alt yapısında yetişen ve 6 sezondur A takımda görev yapan 1,82'lik orta saha, Ukrayna 'nda da düzenli olarak forma giyiyor. Takımıyla sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve yeni bir maceraya hazır olan Kovalenko'nun, menajeri aracılığıyla Siyah- Beyazlılar'dan yanıt beklediği öğrenildi. Kovalenko, Shakhtar formasıyla 6 sezonda 183 maça çıkıp 28 gol attı.

BÜYÜK MİKTAR AYRILAMAYACAK
'e ara verilmesinin ardından maç ve yayın gelirini de kaybeden Beşiktaş, öncesinde transfere büyük bir miktar ayıramayacak. Siyah- Beyazlılar'ın bundan dolayı sezon sonunda boşa çıkacak oyuncuyu değerlendirmeye aldığı kaydedildi.

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