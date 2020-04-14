Süper Lig ne zaman başlayacak? TFF Başkanı Nihat Özdemir'den önemli açıklama
Corona virüs nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen Süper Lig ne zaman başlayacak? TFF başkanı Nihat Özdemir konuya ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Başkan Özdemir "Mayısın ilk haftası yapacağımız değerlendirmede çalışmaların başlayıp, başlamayacağını bu raporlar belirleyecek” dedi.
Kovid-19 salgını nedeniyle liglerin ne zaman start alacağı konusundaki çalışmalar sürüyor. Milliyet'in haberinine göre; Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, devlet yetkilileriyle sürekli iletişim halinde olduklarını söyledi. Liglerin başlama tarihi ile ilgili görüşmelerin titizlikle devam ettiğini belirten Özdemir, "TFF olarak 'lig şu tarihte başlayacak' demek gibi bir kararımız olamaz" ifadelerini kullandı.
RAPORLARI BEKLEYECEĞİZ
TFF Başkanı, "Buna devletimizin belirli kurullarıyla birlikte karar vereceğiz. Örneğin Sağlık Bakanlığı, Spor Bakanlığı ve bilim kurullarının hazırlayacakları raporlar çok önemli. Bunların ışığında hareket edeceğiz. Elbette UEFA'nın görüşünü de alacağız. Mayısın ilk haftası yapacağımız değerlendirmede mayıs ayında çalışmaların başlayıp, başlamayacağını bu raporlar belirleyecek" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Beşiktaş'tan radikal karar: Maaşını indirmeyen...
- Galatasaray'ın Mbaye Diagne planı belli oldu
- Alexander Sörloth İngiliz devini peşine taktı
- Kovid-19 açıklaması geldi! F.Bahçe'den sevindiren haber
- Jose Sosa'dan flaş Fenerbahçe itirafı: Teklif aldım
- Domagoj Vida’ya Marsilya kancası
- Beşiktaş'a bir şok daha! Vagner Love...
- Beşiktaş'ta görüşme odasına çağrılan ilk isim Vida oldu!
- Fransa futbolundan önemli karar! Tarih belli oldu
- Barcelona iflasın eşiğine geldi
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MSB son dakika: Askerlik 9 ay mı oldu? Askerlik uzayacak mı? Terhisler durdu mu? Celp tarihleri ertelendi mi?
- Mahkumlar ne zaman serbest bırakılacak? Tahliyeler ne zaman başlayacak? Cezaevlerinde 90 bin tahliye başladı mı?
- Son dakika: Sokağa çıkma yasağı hafta sonu var mı? 18-19 Nisan'da hangi illerde sokağa çıkma yasağı olacak?
- Çernobil nerede? Çernobil nükleer santrali ne zaman patladı? Çernobil faciası kaç kişi öldü?
- Son dakika: İstanbul'da deprem mi oldu? Şiddeti kaç? 14 Nisan Türkiye son depremler listesi
- 6 ay geri ödemesiz 10000 TL destek kredisi sorgulama! Ziraat, Vakıfbank, Halkbank kredi başvurusu nasıl yapılır?
- Son dakika: Af yasası kimleri kapsıyor? 70 maddelik infaz düzenlemesi içeriği neler? Mahkumlar tahliye oldu mu?
- 5. sezon olacak mı? La Casa De Papel yapımcısından açıklama! La Casa De Papel 5. kısım ne zaman çıkacak?
- Temel ihtiyaç kredisi sorgulama: Ziraat, Vakıfbank, Halkbank 6 ay geri ödemesiz kredi başvuru nasıl yapılır?
- Emeklilerin gözü orada! İkinci bayram ikramiyeleri öne mi çekildi? 2020 Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman verilecek?
- Son dakika: Sokağa çıkma yasağı her hafta sonu olacak mı? 31 ilde sokağa çıkma yasağı tekrar gelir mi?
- Son dakika: Askerlik uzadı mı? Terhis olacak askerlerin durumu ne olacak? Terhis celp tarihleri ertelendi mi?