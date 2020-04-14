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Süper Lig ne zaman başlayacak? TFF Başkanı Nihat Özdemir'den önemli açıklama

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Giriş Tarihi: 14.04.2020 Güncelleme Tarihi: 14.04.2020
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SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK? ÖZDEMİR'DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Corona virüs nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen Süper Lig ne zaman başlayacak? başkanı konuya ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Başkan Özdemir "Mayısın ilk haftası yapacağımız değerlendirmede çalışmaların başlayıp, başlamayacağını bu raporlar belirleyecek” dedi.

Kovid-19 salgını nedeniyle liglerin ne zaman start alacağı konusundaki çalışmalar sürüyor. Milliyet'in haberinine göre; Başkanı , devlet yetkilileriyle sürekli iletişim halinde olduklarını söyledi. Liglerin başlama tarihi ile ilgili görüşmelerin titizlikle devam ettiğini belirten Özdemir, " olarak 'lig şu tarihte başlayacak' demek gibi bir kararımız olamaz" ifadelerini kullandı.

RAPORLARI BEKLEYECEĞİZ
TFF Başkanı, "Buna devletimizin belirli kurullarıyla birlikte karar vereceğiz. Örneğin , ve bilim kurullarının hazırlayacakları raporlar çok önemli. Bunların ışığında hareket edeceğiz. Elbette 'nın görüşünü de alacağız. Mayısın ilk haftası yapacağımız değerlendirmede mayıs ayında çalışmaların başlayıp, başlamayacağını bu raporlar belirleyecek" dedi.

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