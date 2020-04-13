Edwin Gyasi'den şaşırtan Beşiktaş açıklaması: Herkes onlar için oynamak ister

Gelecek sezon kadro yapılanmasında büyük bir revizyona gitme kararı alan Beşiktaş'ın, transferi çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. CSKA Sofya'nın Ganalı futbolcusu Edwin Gyasi,"Beşiktaş harika geçmişi ve büyük bir taraftar kitlesi olan, iyi bir kulüp. Bence herkes onlar için oynamak ister." dedi.

CSKA Sofya'nın Ganalı kanat oyuncusu Edwin Gyasi, Beşiktaş'a transfer olmak istediğini açıkladı.



"HERKES BEŞİKTAŞ İÇİN OYNAMAK İSTER"

Gyasi, konuşmasında Beşiktaş ile transfer müzakeresi yaptığını ancak koronavirüs nedeniyle şu anda bu görüşmelerin askıya alındığını ifade etmesinin ardından, "Beşiktaş harika geçmişi ve büyük bir taraftar kitlesi olan, iyi bir kulüp. Bence herkes onlar için oynamak ister." dedi.





"TÜRKİYE LİGİ GÜÇLÜ BİR LİG"

Gyasi, konuşmasının devamında Türkiye Süper Lig'i hakkında da konuşurken, "Türkiye Ligi, iyi takımlar ve iyi oyunculardan kurulu güçlü bir lig. Benim için iyi bir rekabet ortamı olabilir." dedi.





Q7 GİDİNCE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

Geçen yıl Ricardo Quaresma'nın ayrılığı sonrası adı yine gündeme gelen 28 yaşındaki sağ kanadın kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Piyasa değeri 1.5 milyon Euro olan tecrübeli isim, ligin ilk devresini ABD'nin Dallas takımında geçirmiş ve devre arası Sofya'ya geri dönmüştü.