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Galatasaray'da Ryan Donk görüşme odasına!

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Giriş Tarihi: 13.04.2020 Güncelleme Tarihi: 13.04.2020
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GALATASARAY'DA RYAN DONK GÖRÜŞME ODASINA!

Corona virüs nedeniyle takım bütçesinde küçülme kararı alan 'da , görüşme odasına çağrıldı. Donk ile masaya oturacak , bu sezon 2.2 milyon Euro almaya hak kazanan 34 yaşındaki futbolcuya 1.5 milyon Euro’dan 1+1 yıllık sözleşme teklif edilecek.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını futbol kulüplerini de mali olarak derinden sarsarken, 'da önemli bir karar daha alındı. Futbol sezonunun durduğu ve kulüplerin neredeyse hiç gelir elde edemediği süreçte planların revize edildiği sarı
kırmızılılarda bu hafta içinde futbolcular ve profesyoneller ile indirime gitmek adına masaya oturulacak. Bu sezon Galatasaray forması ile beklenenin üzerinde ortaya koydukları performans ile yeni sözleşme ve maaşlarına artış yapılması planlanan futbolcuların durumları da süreç nedeniyle durduruldu.

ŞİMDİ 'FEDAKARLIK' ZAMANI
Sözleşme iyileştirme hamlelerinin resmen askıya alınmasıyla birlikte Galatasaray'da bu durumdan en çok etkilenecek oyuncuların başında geliyor. Sarı kırmızılılarda istenmeyen adamken 2017-18'in ortasında 'in gelmesiyle birlikte takımın en önemli unsuru olan Hollandalı futbolcunun mukavelesi sezon sonu bitiyor. Asıl bölgesi ön libero olması rağmen orta sahada, stoperde, sağ bekte hatta forvette dahi görev yapan tecrübeli futbolcu ile devam etmek isteyen normal şartlarda iyileştirme planlanan Donk'dan 'fedakarlık' yapmasını isteyecek.

KAZANCI YÜZDE 30 DÜŞECEK
Bir önceki sözleşmesinde olduğu gibi yine 1+1 yıllık kontrat teklifinde bulunacak olan Galatasaray, 34 yaşındaki futbolcudan ücretinde indirim talep edecek. Donk bu sezon 1 milyon 895 bin Euro garanti ücret alırken 20 lig ve 6 Şampiyonlar Ligi maçına çıkarak 300 bin Euro daha almaya hak kazandı. Puan başı 5 bin Euro'luk primler hariç 2 milyon 195 bin Euro kazanan Ryan Donk'a 1.5 milyon Euro teklif edilmesi bekleniyor. Donk'a 2. kaptanlığı da vermeyi planlayan Galatasaray başka bir deyişle yaşanan bu olağanüstü süreç nedeniyle Hollandalı'dan yaklaşık yüzde 30 indirim yapmasını talep etmiş olacak.

G.SARAY'DAN 4.5 YILDA KAZANCI 6.5 MiLYON EURO
Hürriyet'in haberine göre; Sarı kırmızılılar Ocak 2016'da 2.5 milyon Euro bonservis bedeliyle 'dan transfer ettiği Donk'a ilk 6 ay için 750 bin Euro ödedi. Sonraki yıl Betis'e kiralanan Donk, dönüşte 1 sezon için 1.5 milyon Euro aldı. Tecrübeli oyuncu son iki sezonda her 1 yıl için 1 milyon 895 bin Euro garanti ücret aldı. Hollandalı ayrıca 21 lig ve Avrupa maçı barajını geçtiği için geçen yıl 200 bin, bu sene ise 300 bin Euro bonus almaya hak kazandı. Donk, puan ve maç başılar hariç 4.5 sezonda 6 milyon 440 bin Euro kazandı.

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