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Real Sociedad antrenmanlara başlama kararını geri aldı

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Giriş Tarihi: 13.04.2020
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ANTRENMANLARA BAŞLAMA KARARI GERİ ALINDI

1. Futbol Ligi () kulüplerinden , 14 Nisan Salı gününden itibaren A takım futbolcularının tesislerde antrenmana başlamasıyla ilgili kararını geri aldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 14 Mart'tan bu yana olağanüstü halin uygulandığı 'da antrenmanlara dönme girişiminde bulunan ilk kulübü olan , Spor Yüksek Konseyinden (CSD) gelen uyarıların ardından futbolcularına "evde antrenmana devam" talimatı gönderdi.

Kültür ve bağlı olan CSD'nin yetkilileriyle gerçekleştirilen görüşmenin ardından yeni bir açıklama yapan Real Sociedad, "Toplumun ihtiyaçlarına uygun hareket etme ve saygı gösterme isteğine her zaman olduğu bugün de karşılık vererek, futbolcularımızın evlerinde bireysel antrenmanlarına devam etmesi kararını aldık." şeklinde kamuoyunu bilgilendirdi.

Bask kulübü, Kovid-19 salgınından dolayı durdurulan antrenmanların, tüm çalışanlarının sağlık koşullarının garanti altına alınmasından sonra, diğer kurum ve kuruluşların iş birliğiyle tekrar başlatılması gerektiğini anlayışla karşıladığını vurguladı.

Öte yandan, CSD Başkanı Irene Lozano da konuya ilişkin twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sporcuların antrenmanları tabii ki yeniden başlayacaktır. Ancak bu, futbolun bağımsız ve sorumsuz bir tavrı şeklinde olmayacaktır. Bu, yavaş yavaş normale dönecek bir topluma giden yolda atılacak adım olacaktır." ifadelerini kullandı.

Real Sociedad Kulübü, cumartesi günü yaptığı açıklamada, A takım futbolcularının, gruplar halinde ve sosyal mesafeye dikkat ederek yarından itibaren Zubieta Tesisleri'nde antrenmanlara başlayacağını duyurmuştu.

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