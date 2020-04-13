Galatasaray 5 milyon Euro teklif etmiş
Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği Andrey transferinin perde arkası belli oldu. Brezilya basını, ismi bir süredir Galatasaray ile anılan Vasco da Gama forması giyen Andrey'e Sarı-Kırmızılılar'ın yaptığı teklifi açıkladı.
Hem Brezilya hem de İtalyan basınında bir süredir Galatasaray ve Sampdoria'nın Vasco da Gama forması giyen Andrey'in peşinde oldukları haberleri yer alıyordu.
5 MİLYON EURO'LUK TEKLİF
Brezilya'da Blog Do Garone'nin haberine göre Galatasaray, sezon başında Andrey için kulübüne 5 milyon Euro'luk bir teklifte bulunmuş olmasına rağmen şu an oyuncunun transferine ilişkin bir girişimde bulunmadı.
SICAK BAKIYORLAR
Brezilya basını, 31 Aralık 2021'de kontratı sona erecek Andrey'den bonservis bedeli kazanmak için Vasco da Gama'nın oyuncuyu satmaya sıcak baktığı belirtilmişti.
SAMPDORIA DA PEŞİNDE
İtalyan basınından footballnews24'e göre ise Sampdoria ile Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Andrey için Vasco da Gama, 10 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli talep ediyor.
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