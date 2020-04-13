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Rakitic'den kendisini göndermek isteyen Barcelona'ya tepki: Patates torbası değilim

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Giriş Tarihi: 13.04.2020
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BARCELONA'YA TEPKİ: PATATES TORBASI DEĞİLİM

() ekibi 'da forma giyen Ivan Rakitic, sezon başında kendisini göndermek isteyen kulübünü eleştirdi.

Mundo Deportivo gazetesine açıklamalarda bulunan 32 yaşındaki Hırvat oyuncu, kontratının sonuna kadar 'da kalmak istediğini söyledi.

Sezon başında takımdan gönderilmeye çalışıldığını hatırlatan Rakitic, "Ben istediğiniz her şeyi yapabileceğiniz bir patates torbası değilim." ifadelerini kullandı.

Rakitic, "İstendiğim ve saygı gördüğüm yerde olmak istiyorum. Eğer o yer burasıysa çok mutlu olurum ama başka bir yer olacaksa da bunun kararını verecek sadece benim, başkası değil." şeklinde konuştu.

Hırvat oyuncu, ligler ertelenmeden önce bu sezon 31 maçta forma giymişti.

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