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Garry Rodrigues'ten skandal paylaşım! Tepkiler çığ gibi büyüdü

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Giriş Tarihi: 13.04.2020
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GARRY RODRİGUES'TEN SKANDAL PAYLAŞIM!

Kötü performansı ve eski takımını 'a karşı iki maçta da forma giyememesi nedeniyle taraftarların tepkisini çeken bu kez de kırdığı potla şimşekleri üzerine çekti. Yıldız futbolcunun 'yu anmak için attığı mesajda bir başka efsane isim Lefter'in fotoğrafına yer vermesi büyük tepki topladı.

'de ile taraftarların arası bir türlü düzelmiyor. Sarı-lacivertlilere sezon başında kiralanan Rodrigues, sakatlıklarından dolayı ile oynanan iki derbide de forma giyememişti.

Yeşil Burun Adaları asıllı futbolcu daha sonra Fenerbahçe'nin üst üste yenilgiler aldığı haftalarda paylaştığı 'dönüyorum' mesajıyla tepki çekmişti.

Garry Rodrigues bu kez de kırdığı potla şimşekleri üzerine çekti. Yıldız futbolcunun 'yu anmak için attığı mesajda bir başka efsane isim Lefter'in fotoğrafına yer vermesi büyük tepki topladı.

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