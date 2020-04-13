Fenerbahçe Pajtim Kasami'ye kancayı taktı
Kadroda Vedat Muriç yedekleyecek seviyede bir golcüsü bulunmayan Fenerbahçe, gelecek sezon için ilk transferini bu gölgeye yapacak. Sion'un yıldızı Pajtim Kasami ile ilgili Fenerbahçe iddiası ortaya atıldı. Sarı-lacivertli takımın yıldız isimle görüşmelere başladığı yazıldı.
Transfer döneminde ismi Fenerbahçe'nin gündemine gelen Sion'un yıldızı Pajtim Kasami ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanıyor.İsviçre basınında Fenerbahçe'nin oyuncuya olan ilgisi geniş yer bulsa da transfer, son anda gerçekleşmemişti.
SION'DAN RADİKAL KARAR
Bugünlerde ise Kasami, kulübü Sion ile yaşadığı sorunlarla gündemde. Daha önce birçok oyuncuyla problem yaşayan Sion'un başkanı Christian Constantin'in, corona virüs salgını nedeniyle futbola ara verilen dönemde maaş kesintisi talebinde bulunduğu Kasami ve 8 takım arkadaşının takımdan gönderilmesine karar verilmişti.
GERİ DÖNDÜKLERİ AÇIKLANDI
Geçtiğimiz hafta ise Constantin; Kasami, Ermir Lenjani, Birama Ndoye ve Michael Facchinetti'nin tekliflerini kabul ederek takıma geri döndüklerini açıkladı.
TAKIMDAN AYRILMA NİYETİNDE
Fanatik'in haberine göre; kriz öncesinde Sion'un en çok kazanan oyuncusu konumundaki Kasami'nin, başkanın teklifini kabul etmiş olmasına rağmen sezon sonunda takımdan ayrılabileceği aktarılıyor.
İsviçreli orta saha oyuncusunun Fenerbahçe ile yeniden görüşmelere başladığı ve Türkiye'ye transfer olabileceği iddia belirtildi.
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