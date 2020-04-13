Beşiktaş'tan flaş Talisca çıkışı: 1 milyon Euro'yu kabul ediyorsa...
Adı son zamanlarda sıklıkla Beşiktaş ile anılan Anderson Talisca, taraftarları heyecanlandıran paylaşımlarla gündemdeki yerini koruyor. Brezilyalı futbolcunun sosyal medyadan sürekli paylaşım yaparak transfer beklentisine yol açmasından rahatsızlık duyan siyah-beyazlılar, “Kasada para yok ama gündem Talisca! Yıllık 1 milyon euroyu kabul ediyorsa gelsin” ifadelerini kullandı.
Yaşadığı mali kriz koronavirüs salgını nedeniyle daha da derinleşen Beşiktaş Yönetimi, yerli ve yabancı tüm oyuncularından yıllık ücretlerinde indirim isteyip, eski yönetim tarafından bazı futbolculara verilen sözleri rafa kaldırırken, Anderson Talisca'nın bir anda gündeme girmesinin şaşkınlığını yaşıyor.
"TALİSCA 1 MİLYON EUROYU KABUL EDİYORSA GELSİN"
Beşiktaş'tan para için ayrılan ve Çin kulübü Guangzhou Evergrande'de yıllık 8 milyon euro kazanan Talisca'nın kiralık da olsa geri getirilmesinin mümkün olmadığını her fırsatta dile getiren yönetim, Brezilyalı futbolcu için son sözünü söyledi. Siyah-beyazlılar, "Talisca 1 milyon euroyu kabul ediyorsa gelsin" dedi.
YÖNETİMİN TAVRI NET
Kendi aralarında yaptıkları durum değerlendirmesinde Talisca konusunu masaya yatıran siyah-beyazlı idarecilerin, "Kasada para yok, gündem Talisca! Sürekli Beşiktaş paylaşımları yapıyor. Bütçeyi aşağıya çekmeye çalıştığımız bir dönemde böylesine pahalı bir oyuncuyu almak mümkün değil. Madem geri dönmeyi çok istiyor, yıllık 1 milyon eurodan fazla veremeyiz" ifadelerini kullandıkları belirlendi.
ASTRONOMİK YILLIK ÜCRET ÖDENEMEZ
Milliyet'in haberine göre; Bonservisiyle transfer edilmesi zaten mümkün olmayan Talisca'ya talep edeceği astronomik yıllık ücreti ödeyemeyeceklerini vurgulayan siyah-beyazlılar, daha gerçekçi transfer hamlelerine yoğunlaşacak. Yönetim ve teknik heyetin ortak bir çalışmayla genç, yetenekli ve makul maliyetli oyunculardan oluşan bir liste hazırladıkları ifade edildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Galatasaray'da çifte transfer harekatı
- Fenerbahçe Pajtim Kasami'ye kancayı taktı
- Diego Lugano devreye girdi! F.Bahçe'de Cavani sesleri
- Fenerbahçeli Luiz Gustavo'ya Fransa'dan talip var
- Christian Luyindama Everton'ın transfer listesine girdi
- Garry Rodrigues'ten skandal paylaşım!
- Ersun Yanal: Beni alırsanız başınız belaya girer
- Galatasaray'dan flaş Jesse Sekidika kararı
- Beşiktaş'ta 'Feda' demeyenlerle yollar ayrılacak
- Beşiktaş'tan taraftara büyük müjde!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Vakıfbank 6 ay geri ödemesiz kredi sonuçları nasıl öğrenilir? Vakıfbank 10000 TL destek kredisi ne zaman yatacak?
- Ziraat Bankası 6 ay geri ödemesiz destek kredisi başvuru sonuçları sorgulama! Ziraat Bankası kredi ne zaman yatar?
- Halkbank 10000 TL 36 ay vadeli kredi başvuru sonuçları sorgulama! Halkbank temel ihtiyaç kredisi başvuru nasıl yapılır?
- Swap nedir, ne demek? Swap limiti nedir? BDDK bankaların swap limitlerini kıstı!
- 10000 TL temel ihtiyaç kredisi veren bankalar! Garanti, TEB, Yapı Kredi 6 ay ödemesiz kredi başvuru başladı mı?
- 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı bitti mi? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? Yaş sınırı kaç?
- İstanbul’da yoğun sis görüldü
- Guinness Dünya Rekorlarına göre 2,7 metre uzunluğunda, 60 ton ağırlığında olan en büyük gök taşı nerede bulundu?
- The Beatles müzik grubunun 1943 doğumlu en genç üyesi kimdir? Kim Milyoner Olmak İster son bölüm (11 Nisan)
- Guinness Dünya Rekorlarına göre MÖ 1400'lerde Mısır'da yaşayan tarihte en eski kedi Nedjem'in anlamı nedir?
- Futbolcuyken Türkiye'de en üst ligde gol kralı olan teknik direktör hangisidir?
- Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun eşinin Fransızca olan kartvizitinde Madame L. Karaosmanoğlu yazarken Türkçe olanında ne yazar?