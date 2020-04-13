Beşiktaş'tan flaş Talisca çıkışı: 1 milyon Euro'yu kabul ediyorsa...

Adı son zamanlarda sıklıkla Beşiktaş ile anılan Anderson Talisca, taraftarları heyecanlandıran paylaşımlarla gündemdeki yerini koruyor. Brezilyalı futbolcunun sosyal medyadan sürekli paylaşım yaparak transfer beklentisine yol açmasından rahatsızlık duyan siyah-beyazlılar, “Kasada para yok ama gündem Talisca! Yıllık 1 milyon euroyu kabul ediyorsa gelsin” ifadelerini kullandı.

Yaşadığı mali kriz koronavirüs salgını nedeniyle daha da derinleşen Beşiktaş Yönetimi, yerli ve yabancı tüm oyuncularından yıllık ücretlerinde indirim isteyip, eski yönetim tarafından bazı futbolculara verilen sözleri rafa kaldırırken, Anderson Talisca'nın bir anda gündeme girmesinin şaşkınlığını yaşıyor.



"TALİSCA 1 MİLYON EUROYU KABUL EDİYORSA GELSİN"

Beşiktaş'tan para için ayrılan ve Çin kulübü Guangzhou Evergrande'de yıllık 8 milyon euro kazanan Talisca'nın kiralık da olsa geri getirilmesinin mümkün olmadığını her fırsatta dile getiren yönetim, Brezilyalı futbolcu için son sözünü söyledi. Siyah-beyazlılar, "Talisca 1 milyon euroyu kabul ediyorsa gelsin" dedi.



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Kendi aralarında yaptıkları durum değerlendirmesinde Talisca konusunu masaya yatıran siyah-beyazlı idarecilerin, "Kasada para yok, gündem Talisca! Sürekli Beşiktaş paylaşımları yapıyor. Bütçeyi aşağıya çekmeye çalıştığımız bir dönemde böylesine pahalı bir oyuncuyu almak mümkün değil. Madem geri dönmeyi çok istiyor, yıllık 1 milyon eurodan fazla veremeyiz" ifadelerini kullandıkları belirlendi.



ASTRONOMİK YILLIK ÜCRET ÖDENEMEZ

Milliyet'in haberine göre; Bonservisiyle transfer edilmesi zaten mümkün olmayan Talisca'ya talep edeceği astronomik yıllık ücreti ödeyemeyeceklerini vurgulayan siyah-beyazlılar, daha gerçekçi transfer hamlelerine yoğunlaşacak. Yönetim ve teknik heyetin ortak bir çalışmayla genç, yetenekli ve makul maliyetli oyunculardan oluşan bir liste hazırladıkları ifade edildi.