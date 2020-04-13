Galatasaray'da çifte transfer harekatı
Gana'da yayın yapan bir internet sitesi, Galatasaray'ın, Mohammed Kudus ve Osman Bukari'yi takip ettiğini öne sürdü. Danimarka'da Nordsjaelland'da oynayan Kudus, hem 10 numara hem de forvet bölgelerinde görev yapabiliyor.
Gana basınından, Cim Bom için iki iddia... Gana'da yayın yapan bir internet sitesi, Sarı-Kırmızılılar'ın, Mohammed Kudus ve Osman Bukari'yi takip ettiğini öne sürdü.
Danimarka'da Nordsjaelland'da oynayan Kudus, hem 10 numara hem de forvet bölgelerinde görev yapabiliyor.
19 yaşındaki oyuncu bu sezon 22 maçta 10 gol, 1 asistle ön plana çıktı. Slovakya'nın Trencin takımında görev yapan kanat oyuncusu Bukari ise 8 gol, 12 asistle yıldızlaştı. Haberde iki oyuncunun da maliyetinin düşük olduğu belirtildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Beşiktaş'tan kritik Anderson Talisca açıklaması
- Chelsea'nin efsane kalecisi hayatını kaybetti!
- Rüştü Reçber koronavirüsü nasıl yendi?
- Formula 1'in efsane ismi hayatını kaybetti
- 20 kulüp Sörloth'un peşinde
- Yeni bir transfer dönemi müjdesi
- Fenerbahçe'de çifte transfer harekatı
- Galatasaray'ın Christian Luyindama planları suya düştü
- Galatasaray'a sürpriz golcü önerisi!
- Fenerbahçe'de kapılar Gökhan ve Caner'e kapatılmadı!
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İstanbul’da yoğun sis görüldü
- Guinness Dünya Rekorlarına göre 2,7 metre uzunluğunda, 60 ton ağırlığında olan en büyük gök taşı nerede bulundu?
- The Beatles müzik grubunun 1943 doğumlu en genç üyesi kimdir? Kim Milyoner Olmak İster son bölüm (11 Nisan)
- Guinness Dünya Rekorlarına göre MÖ 1400'lerde Mısır'da yaşayan tarihte en eski kedi Nedjem'in anlamı nedir?
- Futbolcuyken Türkiye'de en üst ligde gol kralı olan teknik direktör hangisidir?
- Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun eşinin Fransızca olan kartvizitinde Madame L. Karaosmanoğlu yazarken Türkçe olanında ne yazar?
- Neil Armstrong'un eksi -150 santigrat derece soğuğa, 100 santigrat derecede sıcağa dayanıklı uzay kıyafetini hangi firma üretti?
- Tarihte el-Bahrüd-dahili, Bahrü'r Rum, Bahrül Mağrib, Bahrü'ş Şam, Bahrü'l Efrenc adlarıyla anılan deniz hangisidir?
- Kusma, baş ve boğaz corona belirtisi mi? Koronavirüs belirtileri neler? İşte gün gün corona virüsü belirtileri
- Son dakika: Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? 31 ilde sokağa çıkma yasağı kaç gün, süre uzayacak mı?
- Vatandaşa 400 TL, çocuklara 100 TL bayram harçlığı var mı? Açık Kapı bayram harçlığı başvurusu alınıyor mu?
- Müjdeli haber geldi! 26. Dönem POMEM sonuçları açıklandı mı? POMEM ne zaman açıklanır?