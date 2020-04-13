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Galatasaray'da çifte transfer harekatı

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Giriş Tarihi: 13.04.2020
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GALATASARAY'DA ÇİFTE TRANSFER HAREKATI

Gana'da yayın yapan bir , 'ın, ve Osman Bukari'yi takip ettiğini öne sürdü. Danimarka'da Nordsjaelland'da oynayan Kudus, hem 10 numara hem de forvet bölgelerinde görev yapabiliyor.

Gana basınından, için iki iddia... Gana'da yayın yapan bir , Sarı-Kırmızılılar'ın, ve Osman Bukari'yi takip ettiğini öne sürdü.

Danimarka'da Nordsjaelland'da oynayan Kudus, hem 10 numara hem de forvet bölgelerinde görev yapabiliyor.

19 yaşındaki oyuncu bu sezon 22 maçta 10 gol, 1 asistle ön plana çıktı. Slovakya'nın Trencin takımında görev yapan kanat oyuncusu Bukari ise 8 gol, 12 asistle yıldızlaştı. Haberde iki oyuncunun da maliyetinin düşük olduğu belirtildi.

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