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Fenerbahçeli Luiz Gustavo'ya Fransa'dan talip var

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Giriş Tarihi: 13.04.2020
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FENERBAHÇELİ LUİZ GUSTAVO'YA FRANSA'DAN TALİP VAR

Önümüzdeki sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenebahçe'de önemli bir gelişme yaşandı. 'nin Brezilyalı oyuncusu 'ya Lyon talip oldu. Fransız ekibinin Brezilyalı sportif direktörü Juninho’nun vatandaşını çok istediği belirtildi.

Sarı-Lacivertliler'in bu sezonki en formda isimlerinden olan Gustavo'ya sürpriz bir talip çıktı. Daha önce adı Arap kulüpleriyle anılan Brezilyalı oyuncu için Marsilya'nın ezeli rakibi Lyon devreye girdi.

SATMAYI DÜŞÜNMÜYOR
Fransız ekibinin Brezilyalı sportif direktörü Juninho'nun vatandaşını çok istediği belirtildi. ise astronomik teklif gelmedikçe Gustavo'yu satmayı düşünmüyor.

LUİZ GUSTAVO'NUN KARİYERİ
Dias 23 Temmuz 1987'de doğdu. Ön libero mevkiinde oynayan Brezilyalı futbolcudur.Profesyonel kariyerine Corinthians'da başlamıştır. Daha sonra 1899 Hoffenheim takımına kiralanmıştır. 16 Ağustos 2013 tarihinde oyuncuyu tamamen transfer etmiştir.

Ağustos 2013'te Wolfsburg takımına transfer olmuştur. Wolfsburg Luiz Gustavo ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştır.10 Ağustos 2011'de Almanya'ya karşı oynayarak ilk millî maçına çıkmıştır.

Brezilya 'yla 39 karşılaşmada oynayan ve 2 gole imza atan Luiz Gustavo, geçen sezon Marsilya formasını toplamda 38 kez giydi. Tecrübeli oyuncu, 4 gol kaydetti.

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