FIFA'dan kulüplere yeni bir transfer dönemi müjdesi
Koronavirüs salgını nedeniyle futbol ligleri ertelenirken, birçok kulüp yöneticisi ve taraftar sözleşmesi bitmek üzere olan futbolcularının durumlarını merak ediyordu. FIFA Denetleme Kurulu Başkanı James Kitching, "Üçüncü bir transfer dönemi görebiliriz" dedi.
Koronavirüs salgınının vurduğu futbolda liglerin ne zaman başlayacağı belirsizliğini korurken, transfer dönemlerinin nasıl oluşturulacağı da merak ediliyordu. FIFA Denetleme Kurulu Başkanı James Kitching bu konuyla ilgili kulüplere müjdeli haberi verdi.
SÖZLEŞMELER GEÇ SONA ERECEK
Almanya'da bir televizyon programına konuk olan FIFA Denetleme Kurulu Başkanı James Kitching, "Üçüncü bir transfer dönemi görebiliriz. Sözleşmesi planlanandan geç sona erecek futbolcuların da kendilerini bu konuda güvende hissetmelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı.
FIFA'nın kulüpleri de mağdur etmek istemediğini belirten Kitching, gelecek sezonun programı belli olduktan sonra yeni transfer döneminin zamanını netleştireceklerini söyledi.
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