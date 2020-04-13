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Christian Luyindama Everton'ın transfer listesine girdi

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Giriş Tarihi: 13.04.2020 Güncelleme Tarihi: 13.04.2020
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CHRİSTİAN LUYİNDAMA EVERTON'IN TRANSFER LİSTESİNE GİRDİ

Sakatlığı nedeniyle uzun süredir formasından ayrı kalan 'ın yıldız oyuncusu Luyindama'ya bir sürpriz talip daha çıktı. Christian Luyindama'ya Wolverhampton'ın ardından Everton da talip oldu. Galatasaray'ın ilk etapta tecrübeli oyuncusunu satmayı düşünmediği kaydedilirken, 15 milyon Euro ve üstü bir önerinin gelmesi durumunda teklifin değerlendirebileceği belirtildi.

Aslan'ın, geçen sezon başında ekibi 'den 3 milyon Euro'ya kiraladığı ve bu sezon başında da 5 milyon Euro'ya bonservisini aldığı Christian Luyindama'nın, Kongo 'nda sol diz ön çapraz bağları kopmuştu. 7 Aralık'ta ameliyat olan 26 yaşındaki futbolcunun ismi, uzun sürecek tedavi süreci nedeniyle 'ye gönderilmemişti. Tecrübeli oyuncu bu nedenle ligin ikinci yarısında görev yapamamasına rağmen transferin gözdesi...

8 MİLYON EURO'YA GELDİ
Fanatik'in haberine göre; Wolverhampton'ın radarında olan Luyindama için Everton'ın da devreye girdiği öğrenildi. ise 2 İngiliz ekibini peşine takan başarılı savunmacıyı ilk etapta satmayı düşünmüyor. Sarı-Kırmızılılar'ın sürecinde toplam maliyeti 8 milyon Euro'yu bulan deneyimli futbolcu için ancak 15 milyon Euro ve üstü bir önerinin gelmesi durumunda teklifi değerlendirebileceği kaydedildi.

Luyindama sakatlanana kadar oldukça iyi bir performans ortaya koyuyordu.

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