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Galatasaray'dan flaş Jesse Sekidika kararı

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Giriş Tarihi: 13.04.2020
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GALATASARAY'DAN FLAŞ JESSE SEKİDİKA KARARI

'ın devre arasında 1. Lig ekibi Eskişehirspor'dan transfer ettiği sezon sonunda kiralanacak. Oyuncunun tecrübe kazanmasını isteyen Terim, genç oyuncu için en doğru takımı seçecek.

'ın devre arasında 1. Lig ekibi Eskişehirspor'dan transfer ettiği 'yı, Konyaspor'un kiralamak istediği öğrenilmişti.

Teknik direktör 'in hem daha fazla süre alıp, tecrübe kazanması hem de yabancı kontenjanında yer açmak adına Nijeryalı oyuncuyu kiralık göndermeye sıcak baktığı belirtildi.

Ancak 22 yaşındaki oyuncu için hemen karar verilmeyecek. Sezon sonunda gelecek olan tüm kiralama teklifleri değerlendirilecek ve Sekidika için en doğru tercih yapılacak.

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