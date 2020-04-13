Galatasaray'dan flaş Jesse Sekidika kararı
Galatasaray'ın devre arasında 1. Lig ekibi Eskişehirspor'dan transfer ettiği Jesse Sekidika sezon sonunda kiralanacak. Oyuncunun tecrübe kazanmasını isteyen Terim, genç oyuncu için en doğru takımı seçecek.
Galatasaray'ın devre arasında 1. Lig ekibi Eskişehirspor'dan transfer ettiği Jesse Sekidika'yı, Konyaspor'un kiralamak istediği öğrenilmişti.
Teknik direktör Fatih Terim'in hem daha fazla süre alıp, tecrübe kazanması hem de yabancı kontenjanında yer açmak adına Nijeryalı oyuncuyu kiralık göndermeye sıcak baktığı belirtildi.
Ancak 22 yaşındaki oyuncu için hemen karar verilmeyecek. Sezon sonunda gelecek olan tüm kiralama teklifleri değerlendirilecek ve Sekidika için en doğru tercih yapılacak.
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