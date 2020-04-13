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Beşiktaş'ta 'Feda' demeyenlerle yollar ayrılacak

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Giriş Tarihi: 13.04.2020
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BEŞİKTAŞ'TA 'FEDA' DEMEYENLERLE YOLLAR AYRILACAK

yönetimi, finansal olarak düze çıkmak için yeniden 'Feda' dönemine hazırlanıyor. Douglas, Roco ve Lens'e bu sezonki alacaklarını ödemek şartıyla, ileriye dönük alacaklarından vazgeçmeleri ve sözleşmelerinin tek taraflı feshedilmesi önerilecek.

da dünyanın dev kulüpleri gibi maaş indirimini gündemine aldı. Corona virüs salgını nedeniyle her takım gibi gelirleri 'sıfırlanan' siyah-beyazlı yönetim, futbolcularla 'feda' için masaya oturulacak.

FEDA DÖNEMİ GERİ GELDİ
Barcelona, , Juventus gibi dev kulüplerin bile corona virüs salgınının yarattığı kriz nedeniyle maaş indirimine gittiği bu ortamda Beşiktaş da furyaya ayak uydurdu. Gelirlerin durduğu ortamda, maliyetleri kısmak zorunda olan siyah-beyazlı kulüp futbolcuların bir kısmından 'feda' demelerini isteyecek, bir kısmıyla da yollarını ayırmak için bazı teklifler sunacak.

3 OYUNCUYLA YOLLAR AYRILACAK
Buna göre öncelikle Douglas, Roco ve Lens görüşme odasına davet edilecek. 56 milyon euro olan maaş bütçesini 35 milyon euro'ya indirmek zorunda olan yönetim bu üç isme sözleşme feshini teklif edecek.

LENS, DOUGLAS VE ROCO
Douglas, Enzo Roco ve 'e bu sezonki alacaklarını ödemek şartıyla, ileriye dönük alacaklarından vazgeçmeleri ve sözleşmelerinin tek taraflı feshedilmesi önerilecek. Daha sonra Caner, Ljajic, ve Vida başta olmak üzere tüm oyuncularla maaş indirimi konusu görüşülecek.

Sözleşmeleri revize ederek maliyetleri ciddi oranda düşürmeyi planlayan siyah-beyazlı yönetimin, 'feda' teklifini kabul etmeyen oyunculara, "İndirim yapmıyorsanız, ayrılık şartlarını konuşalım" diyeceği öğrenildi. Ayrıca teklif gelecek isimlere de kolaylıklar gösterilecek.

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