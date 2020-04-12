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Son dakika: Eski Formula 1 pilotu Stirling Moss, yaşamını yitirdi

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Giriş Tarihi: 12.04.2020 Güncelleme Tarihi: 12.04.2020
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FORMULA 1'İN EFSANE İSMİ HAYATINI KAYBETTİ

Son dakika haberine göre; Eski pilotlarından , 90 yaşında hayatını kaybetti. "Sir" unvanı olan Moss Formula 1'de büyük başarılara imza atmıştı.

İngiliz basınında yer alan haberlerde, göğüs enfeksiyonu nedeniyle uzun süredir tedavi gören 'un yaşamını yitirdiği belirtildi.

BİRÇOK BAŞARISI VARDI

"Sir" unvanı da bulunan eski İngiliz sürücü, kariyeri boyunca birçok kategoride yer aldığı 529 yarıştan 212'sini kazanmasına rağmen dünya şampiyonluğu elde edememişti.



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