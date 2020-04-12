Son dakika: Eski Formula 1 pilotu Stirling Moss, yaşamını yitirdi

Son dakika haberine göre; Eski Formula 1 pilotlarından Stirling Moss, 90 yaşında hayatını kaybetti. "Sir" unvanı olan Moss Formula 1'de büyük başarılara imza atmıştı.

İngiliz basınında yer alan haberlerde, göğüs enfeksiyonu nedeniyle uzun süredir tedavi gören Stirling Moss 'un yaşamını yitirdiği belirtildi.

"Sir" unvanı da bulunan eski İngiliz sürücü, kariyeri boyunca birçok kategoride yer aldığı 529 yarıştan 212'sini kazanmasına rağmen dünya şampiyonluğu elde edememişti.







