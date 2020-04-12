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Galatasaray'a sürpriz golcü önerisi: Mario Balotelli

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Giriş Tarihi: 12.04.2020 Güncelleme Tarihi: 12.04.2020
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GALATASARAY'A SÜRPRİZ GOLCÜ ÖNERİSİ!

'da 'nun ayrılma ihtimaline karşılık santrfor arayışında olan ve listesini oluşturmaya başlayan sarı-kırmızılı kurmaylar ilk hedef olarak Hulk ve Balotelli isimlerini belirlemişti. Hulk'la görüşmelerini sürdüren Galatasaray'a 'den transfer mesajı geldi.

'da yıldız futbolcu bir süredir gündemdeki yerini koruyordu. 'nun ayrılma ihtimaline karşılık santrfor arayışında olan ve listesini oluşturmaya başlayan sarı-kırmızılı kurmaylar ilk hedef olarak Hulk ve Balotelli isimlerini belirlemişti. Hulk'la görüşmelerini sürdüren Galatasaray'a Mario Balotelli'den transfer mesajı geldi.

GALATASARAY'A SICAK BAKIYOR
Balotelli ve menajeri arasındaki görüşmelerde, yıldız futbolcunun menajerinin öne sürdüğü Galatasaray seçimine Balotelli'nin sıcak baktığı, 'de oynamak istediği ve Galatasaray'a sıcak baktığı öne sürüldü. Brescia forması giyen İtalyan golcünün takımında mutsuz olduğu ve bu nedenle Mino Raiola'nın yeni sezonda Balotelli'ye Avrupa'da başka bir kulüp aradığı iddia edildi.İtalyan basınındaki haberlere göre, Türkiye'den Galatasaray'ın bir seçenek olduğu ve hayatın normale dönmesi, liglerin yeniden başlamasıyla birlikte yeni sezona dair görüşme planları olduğu öne sürüldü.

Balotelli bu sezon Brescia formasıyla Serie A'da 19 maçta 5 gol attı.

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